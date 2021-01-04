Синоптики розповіли, якою буде погода на початку нового тижня

В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що 4-6 січня в Україні пануватиме переважно суха погода.

«У понеділок у західних, північних та центральних областях, а у вівторок на заході та півдні країни, у середу в більшості областей невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, на решті території без опадів», – йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, температура у західній частині та більшості південних областей 2-7°, на півдні Одещини 8-11° тепла, на решті території від 3° тепла до 3° морозу.

В Укргідрометцентрі попереджають: 4 січня в Україні, крім північних областей, – туман, видимість 200-500 метрів (І рівень небезпечності, жовтий).