З 1994 року рівень забруднення повітря в Києві знижується – обсерваторія Срезневського

Рівень забруднення повітря в Києві має чітку тенденцію до зниження з 1994 року. Такі дані надали у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Якщо оцінювати 30-річний період спостережень (з 1990 по 2020 роки), то рівень забруднення повітря в м. Київ має чітку тенденцію до зниження з 1994 року. А далі загальний рівень забруднення суттєво не змінювався, коливаючись у межах від 6,0 у 2001 р до 10,6 – у 2018 р», – йдеться в повідомленні.

В обсерваторії додали, що Київ перебуває серед 39 міст України, де на сьогодні гідрометеорологічними організаціями ДСНС України проводиться постійний моніторинг якості повітря. Також столиця входить у список міст з найбільшим рівнем забруднення атмосферного повітря. Серед 11-12 міст цього списку Київ займає 6-7 місце.

В ЦГО зазначили, що у повітрі в Києві виявили 20 забруднювальних домішок, з них основні – завислі речовини (пил), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту і оксид азоту та специфічні домішки – розчинні сульфати, сipководень, фенол, фтористий водень, хлористий водень, аміак, формальдегід, важкі метали (залiзо, кадмiй, манган, мiдь, нiкель, свинець, хpом, цинк).

У 2020 році повітря міста було найбільш забруднене діоксидом азоту (перевищував норму втричі) та формальдегідом (збільшено концентрацію в 1,7 раза), розповіли в обсерваторії.

«Щоденні автомобільні «корки» на вулицях столиці підвищують рівень вмісту токсичних газів у атмосфері. Скорочення площ зелених насаджень, заміна скверів на висотні будинки ніяк не сприяють поліпшенню стану атмосфери, скорочуючи її спроможність до самоочищення», – заявили в ЦГО.

В обсерваторії вважають, що для покращання чистоти повітря передусім необхідно проводити будівництво мостів, транспортних розв’язок, збільшувати площу зелених насаджень, проводити перевірки роботи двигунів автомобілів та інші заходи.