Шмигаль: Україна очікує рішення COVAX щодо включення до розподілу вакцин до 1 лютого

Україна очікує рішення COVAX щодо включення її до розподілу вакцин першої хвилі до 1 лютого. Про це під час засідання Верховної Ради заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Україна подала вже всі необхідні документи для отримання вакцин першої хвилі», – сказав прем’єр-міністр.

За його словами, якщо рішення буде позитивним, у лютому Україна отримає від 100 до 200 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що парламент ухвалить закон про прискорену реєстрацію вакцини від COVID-19 під час свого засідання 28 січня.

25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що вакцинація від COVID-19 почнеться в лютому, коли Україна отримає перший мільйон доз вакцин.

У ВООЗ раніше заявили, що вакцини від коронавірусу вистачить на всіх, однак наразі існує реальна небезпека, що найближчим часом бідні країни її не отримають.