ЄС може сьогодні оголосити рішення щодо вакцини Oxford-AstraZeneca

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) 29 січня має оголосити про своє рішення щодо схвалення вакцини від коронавірусу, вироблену спільно Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca.

На пресконференції о 16:00 мають оголосити результати зустрічі експертів з цього приводу.

«За умови, що надані дані про якість, безпеку та ефективність вакцини досить надійні і повні», комітет експертів може рекомендувати дозвіл в п’ятницю», – заявили в EMA.

Якщо вакцину схвалять, то застосувати її можуть у 27 країнах ЄС, а також а також Ісландії, Ліхтенштейну і Норвегії, які входять до Європейського економічного простору.

У ЄС вже схвалені вакцини Pfizer-BioNTech та Moderna.

Минулого тижня компанія AstraZeneca повідомила ЄС, що відстає від графіка поставок вакцин через проблеми на виробництві.

Препарат Oxford-AstraZeneca вже використовують у Великій Британії.