Скандали в Чехії та Польщі через «вакцинацію по блату» 

ПРАГА – Спалах епідемії COVID-19 в Чеській республіці розколисав звичний плин життя в країні. Зараз набігла хвиля суперечок і гарячих дебатів: чи потрібна вакцинація проти коронавірусу? А якщо робимо щеплення – то хто має бути першим, другим, третім в черзі? І чому деякі посадовці отримують щеплення поза чергою?

З одного боку медики в країнах Центральної Європи переконували в необхідності щеплення, з другого пересічні громадяни і в Чехії, і в Польщі подекуди ставили під сумнів вакцину, досліджували її походження, в цілому все ж відкидаючи потребу вакцинації.

Не втрачали часу тільки фахівці.

В уряді Чехії створили спеціальну комісію, яка, вивчивши стан епідемії в країні, опрацювала календар щеплень. В міністерствах охорони здоров’я як в Чеській республіці, так само і в Польщі надали першість для вакцинації громадянам віком 80 років і більше, а також медикам, яких щоденна робота поставили на передову боротьби з епідемією.

Вакцинація «по блату»?

Тим не менше на поверхню один за одним почали виходити факти, які свідчили про вакцинацію в обхід правил, так би мовити, по знайомству.

Серед найгучнішіх «превілейованих» порушників правил опинився, як повідомили ЗМІ, директор VZP – найбільшої чеської страхової компанії Зденєк Кабатек, який дістав щеплення на початку січня. Кабатек виправдовувся тим, що щеплення йому порадив зробити його лікар.

Ще однією VIP-персоною, яка обійшла чергу, стала заступниця міністра охорони здоров’я Чехії Алена Шлефлова та її чоловік.

«З огляду на часті ризикові контакти на роботі я з чоловіком використала можливість вакцинації надлишком вакцини», – виправдовувалась Алена Шлефлова. Однак пояснення вакцинації поза чергою, та ще й з членом родини не врятувало Шлефлову від звільнення...

«За власним бажанням» був змушений закінчити свою кар’єру директор Державного інституту охорони здоров’я Павел Бжезовський. Сталось це після того, як вакцину проти COVID-19 в обхід правил дістали працівники інституту та члени їхніх родин.

«Рівні і ще рівніші?»

В контексті «вакцинації по знайомству» також і в Польші запитують: «Є між нами рівні і ще рівніші?»

Зокрема, польські ЗМІ повідомили, що щеплення проти COVID-19, обійшовши встановлений календар, дістали відомі діячі культури та політики, серед яких, наприклад, колишній прем’єр Польщі, євродепутат Лєшек Міллер, відомий кіноактор Віктор Зборовський, актриса і режисерка Магда Умер, режисер і сценарист Кшиштоф Матерна та інші знані особи.

Проблема в тому, що є дефіцит товару (вакцини), так, як це було за комуністів

Аналізуючи причину далеко непоодиноких випадків використання VIP-знайомств, ваги посад, контактів з метою вакцинації, політологи ставлять акцент на тому, що, можливо, нестача вакцини, як колись, за комуністичного режиму – дефіцит товарів, збудив стару звичку шукати «своїх».

І чеський політолог Александр Вондра бачить причину в тому, що «вакцини є мало, замовлено мало, закуплено мало, це в першу чергу проблема на ринку». На його думку, «проблема в тому, що є мало товару, так, як це було за комуністів. Погана система, якою можна зловживати».

У Польщі розслідуванням прикладів вакцинації «по знайомству» займається спеціальна комісія, перевірку стану справ навколо вакцинації в Медичному університеті Варшави підтримав також міністр охорони здоров’я Польщі Адам Нєдзєльський.

У Чехії, на думку міністра охорони здоров’я Яна Блатного, потрібно вдосконалити по всій країні роботу центрів вакцинації.

Відомий підприємець, меценат, одна з найбагатших людей світу, 65-річний американець Біл Ґейтс не скористався своєю відомістю, зв’язками чи колосальними статками, а дістав щеплення разом з іншими у своїй віковій групі, чекаючи на чергу разом з пересічними американцями: