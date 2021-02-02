Загалом в рамках програми COVAX Україна отримає 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, заявив на брифінгу 2 лютого міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Степанов нагадав, що початок вакцинації в Україні планується орієнтовно на 15 лютого, і Київ вже домовився про постачання 117 тисяч доз Pfizer.

«Вже є відповідні підтвердження, що Україна отримає 8 мільйонів доз вакцини від цієї ініціативи, це перше. Друге: початок поставок вакцин в Україну почнеться вже в середині лютого. 117 тисяч, 2,2-3,8 мільйона доз буде ритмічно постачатися, починаючи з лютого і до кінця другого кварталу. Це те, на що в нас вже є відповідні підтвердження. Що ми ще чекаємо від COVAX – це підтвердження на збільшення кількості доз для України ще на 8 мільйонів доз», – заявив міністр.

Іншим джерелом постачання вакцин є прямі контракти з виробниками, додав він. За словами Степанова, Київ має контракт на 1 мільйон 913 тисяч доз вакцини, однак компанію-виробника він не назвав. За попередніми повідомленнями, йдеться про препарат від китайської компанії Sinovac.

«Окрім того, думаю, на цьому тижні ми вже все ж таки технічно укладемо інші контракти, які повністю забезпечать Україну відповідними вакцинами протягом 2021 року. Чому протягом 2021 року? Тому що процес вакцинації – з одного боку, ми зацікавлені, щоб він пройшов достатньо швидко. З іншого боку, ми зацікавлені в тому, що ця вакцинація повністю відбулася поетапно згідно з затвердженим національним планом по вакцинації», – сказав Степанов.

Читайте також: Постачання вакцини Pfizer в Україну почнеться за два тижні – у МОЗ розповіли деталі

За його словами, загальний план вакцинації передбачає відведення під неї 4 250 кабінетів щеплень з 11 тисяч наявних в Україні.

29 січня головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого». Водночас Ляшко переконаний, що масова вакцинація почнеться в Україні через чотири місяці. За його словами, у лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech у межах співпраці з COVAX.