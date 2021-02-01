Постачання вакцини Pfizer в Україну почнеться за два тижні – у МОЗ розповіли деталі

Україна отримає вакцини виробництва Pfizer-Biotech до середини лютого, заявив заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко. Про це він сказав на брифінгу 1 лютого.

Іващенко нагадав, що Україна має отримати 117 тисяч вакцин від коронавірусної хвороби виробництва Pfizer. За його словами, на початку січня Україна в своїй технічній заявці на залучення до першої хвилі вакцинації з використанням препарату Pfizer заявила про спроможність забезпечити холодовий ланцюжок для вакцини.

«До забезпечення холодового ланцюга, який потребує ультранизьких температур зберігання, буде здійснюватися за рахунок залучення приватних логістичних операторів. Логістика буде здійснюватися коштами міжнародної технічної допомоги. Нагадаю, що Україна стала учасником глобальної ініціативи ВООЗ, яка ініціювала саме створення альянсу з вакцинації, так званого ГАВІ-Альянсу», – заявив Іващенко.

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Він також зауважив, що МОЗ отримало листа від програми COVAX, який підтверджує постачання 2,2-2,7 мільйона доз вакцини виробництва компанії AstraZeneca.

В рамках ініціативи ГАВІ-Альянсу, за словами Іващенка, передбачається забезпечення 20% населення України вакцинами від коронавірусної хвороби.

«Наразі в списку вакцин COVAX, які будуть надаватися в межах ініціативи, перебувають вакцини виробництва Pfizer, AstraZeneca, Novavax, Moderna та CureVac, а також інших вакцин. Для рівномірного розподілу вакцин був запропонований механізм ГАВІ COVAX. В межах цього механізму Україна має змогу отримати вакцину безкоштовно, після досягнення зазначених вище обсягів вакцинацій матиме можливість здійснювати закупівлю за значно нижчою ціною», – додав він.

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За словами Іващенка, Україна минулого тижня отримала угоди для забезпечення раннього доступу до вакцин в ході перерозподілу обсягів замовлення Європейського союзу, які зараз опрацьовуються. Надалі, за словами Іващенка, уряд підпише відповідні документи з виробниками.

«З квітня COVAX очікує на збільшення об’ємів вакцин, і ми також висловлюємо зацікавленість у продовженні даного партнерства. Передусім до 14 лютого передбачається, що Україна буде надавати додатковий запит щодо збільшення кількості вакцин виробництва компанії Pfizer, який заплановано отримати в другому кварталі 2021 року», – зазначив представник МОЗ.

Україна також закуповує 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 у китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.

29 січня головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого». Водночас Ляшко переконаний, що масова вакцинація почнеться в Україні через чотири місяці. За його словами, у лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech у межах співпраці з COVAX.

Уряд оприлюднив календарний план безкоштовної вакцинації від COVID-19.

Згідно з урядовим календарним планом безкоштовної вакцинації від COVID-19 першими вакцини отримають 367 тисяч медиків, які борються з COVID-19, та військові із зони Операції об’єднаних сил.

За прогнозами видання The Economist, Україна не матиме широкого доступу до вакцини від COVID-19 до 2023 року.