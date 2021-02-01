AstraZeneca надасть ЄС додаткові 9 мільйонів доз вакцини від COVID-19 – голова Єврокомісії

Одна з компаній-виробників вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 AstraZeneca збільшить свою партію постачання до Євросоюзу, повідомляє президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

«AstraZeneca доставить на 9 мільйонів додаткових доз у першому кварталі (загалом 40 мільйонів) порівняно з пропозицією минулого тижня і почне постачання на тиждень раніше, ніж планувалося», – повідомила вона.

За даними фон дер Ляйєн, AstraZeneca також розширить свої виробничі потужності в Європі.

29 січня Європейське медичне агентство (ЕМА) рекомендувало Європейській комісії дозволити використання вакцини проти COVID-19 виробництва фармакологічної компанії AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.

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У ЄС вже схвалені вакцини Pfizer-BioNTech та Moderna. На тижні перед схваленням у Євросоюзі компанія AstraZeneca повідомила владу блоку, що відстає від графіка постачання вакцин через проблеми на виробництві. Препарат Oxford-AstraZeneca вже використовують у Великій Британії.