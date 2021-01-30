У лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech – Ляшко

У лютому Україна отримає від COVAX 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech американського виробництва, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко у фейсбуці. Дози одразу розподілять для вакцинації працівників лікарень.

«COVAX отримали заявки на першу хвилю від 72 країн, відібрано 18 країн, серед яких і Україна. Це вчергове підтверджує, що Україна здатна забезпечити необхідний холодовий ланцюг та логістику вакцин з наднизькими умовами зберігання. Паралельно, протягом першого півріччя, розпочинаючи з лютого, ми зможемо отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford для наступних етапів кампанії. І це тільки в рамках механізму COVAX», – написав Ляшко.

29 січня головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого».

Згідно з урядовим календарним планом безкоштовної вакцинації від COVID-19 першими вакцини отримають 367 тисяч медиків, які борються з COVID-19, та військових із зони Операції об’єднаних сил.

За прогнозами видання The Economist, Україна не матиме широкого доступу до вакцини від COVID-19 до 2023 року. Ляшко переконаний, що масова вакцинація почнеться в Україні через чотири місяці.