МОЗ: українці зможуть купувати вакцини від COVID-19 в аптеках не раніше другого півріччя

Українці зможуть купувати вакцини від COVID-19 в аптеках чи робити їх в приватних лікарнях не раніше другого півріччя 2021 року, заявив заступник міністра охорони здоров’я України та головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю «BBC News Україна».

«Я думаю, що це буде можливим не раніше другого півріччя 2021», – сказав Ляшко.

Він переконаний, що масова вакцинація почнеться в Україні через чотири місяці.

За його словами, в Україні будуть вакцинувати і людей, які вже перехворіли на коронавірус.

«Людина може перехворіти і мати імунітет. ВООЗ говорить, що це гарантія захисту на шість місяців. Але, яка достовірна інформація, що людина перехворіла на коронавірус? Ми не будемо нікого тестувати, ми рекомендуватимемо вакцинацію незалежно від того, хворіла людина, чи ні. Вакцина передбачена для всіх українців. Вакцинація буде добровільною, змушувати вакцинуватися ніхто не буде», – сказав Ляшко.

Він зазначив, що за умов обмеженого доступу до вакцин, коли точно встановлено, що медпрацівник перехворів, йому можуть перенести перше щеплення на 3-6 місяців.

29 січня головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого». Він наразі не може сказати, яка вакцина приїде першою.

Згідно з урядовим календарним планом безкоштовної вакцинації від COVID-19 першими вакцини отримають 367 тисяч медиків, які борються з COVID-19, та військових із зони Операції об’єднаних сил.

За прогнозами видання The Economist, Україна не матиме широкого доступу до вакцини від COVID-19 до 2023 року.