Вакцина Novavax показала 89% ефективності в Сполученому Королівстві. Медичний редактор BBC Ферґус Волш пише, що вакцина першою продемонструвала ефективність проти виявленого в Британії штаму коронавірусу.

Сполучене Королівство забронювало 60 мільйонів доз вакцин, які мають бути вироблені в Стоктон-он-Тізі на північному сході Англії.

Вакцину Novavax повинні доставити в другому півріччі, якщо її використання дозволять регуляторні органи Британії.

У третій фазі випробувань Novavax взяли участь понад 15 тисяч людей у віці 18-84 років. З них 27% є старшими, ніж 65 років.

Наразі Сполучене Королівство затвердило три вакцини для екстреного використання: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech та Moderna.

Тим часом, американська компанія Johnson & Johnson повідомила, що ефективність її вакцини становить 66%.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкісна, у світі виявили понад 102 мільйони випадків COVID-19. Унаслідок викликаних хворобою ускладнень померли 2,2 мільйона людей.