В «ЛНР» заявили про отримання російської вакцини «Спутнік V», не схваленої в Україні

У підтримуваному і скеровуваному Москвою незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ЛНР», що як частина російських гібридних сил захопило частину Луганської області і визнане в Україні терористичним, заявили, що отримали з Росії російську вакцину проти коронавірусного захворювання COVID-19, відому як «Спутнік V», використання якої в Україні не схвалене.

Як повідомляють інформаційні ресурси угруповання, його ватажок Леонід Пасічник заявив, що перша партія цієї вакцини надійшла на вихідні і надалі очікується її «регулярне» постачання з Росії.

Він не назвав обсягу цієї партії.

Ці заяви наразі не підтверджені з незалежних джерел.

Попереднього дня, 31 січня, про прибуття цієї ж російської вакцини заявили і в аналогічному угрупованні «ДНР», що діє на окупованій частині Донеччини. Там заявили, що перша партія склала «кілька тисяч» доз, і теж стверджували про «регулярне» постачання цієї вакцини з Росії й надалі.

Це угруповання також оприлюднило фотографії розвантаження партії цієї вакцини, ймовірно, на одному з пунктів вакцинації в Донецьку.

За словами бойовиків, вакцини доставив черговий «гуманітарний конвой» із Росії. Але про такі «конвої», які Росія періодично вводить на окуповані території всупереч українському законодавству і міжнародному праву, останнім часом не повідомляли.

Тим часом іще 30 січня, після появи перших чуток про надходження російської вакцини на окуповану частину Донеччини, в Росії заявили, що не знають, звідки ця вакцина могла опинитися на непідконтрольній нині Києву частині Донбасу.

У Російському фонді прямих інвестицій, установі, яка організовує виробництво і постачання вакцини «Спутнік-V», заявили тоді ж російським агентствам, що не здійснюють і не планують здійснювати її постачання обом угрупованням російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу. У фонді також додали, що не мають інформації про наявність чи відсутність таких поставок.

В Україні виключають можливість використання цієї й інших російських вакцин проти COVID-19 через значні сумніви в їхній ефективності й побічних наслідках і недоведеність даних їхніх випробувань.

Крім того, нині в Україні чинний закон про екстрену реєстрацію вакцин проти COVID-19, який, зокрема, прямо забороняє реєстрацію вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів, якщо вони були розроблені в державі, визнаній в установленому порядку державою-агресором – тобто в Росії.

25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що вакцинація від COVID-19 почнеться в лютому, коли Україна отримає перший мільйон доз вакцин. Згідно з програмою COVAX, Україна має отримати 8-16 мільйонів доз вакцини від COVID-19.

29 січня головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні приблизно 15 лютого.

Ляшко переконаний, що масова вакцинація почнеться в Україні через чотири місяці.

За його словами, в лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech у межах співпраці з COVAX. Це також підтвердив 1 лютого заступник міністра охорони здоров’я Ігор Іващенко.

Крім того, Україна закуповує 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 у китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.

Ці вакцини, як і російська, передбачають застосування по черзі двох доз для щеплення однієї людини, таким чином, число вакцинованих буде вдвічі меншим від числа доз.

Уряд оприлюднив календарний план безплатної вакцинації від COVID-19. Згідно з цим планом, першими вакцини отримають 367 тисяч медиків, які борються з COVID-19, і військових із зони операції Об’єднаних сил.

За прогнозами видання The Economist, Україна не матиме широкого доступу до вакцини від COVID-19 до 2023 року.