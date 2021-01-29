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29 січня 2021, Київ 20:17
Новини | Політика

Рада підтримала екстрену реєстрацію вакцини від COVID-19. Російські медзасоби – під забороною

Рада заборонила реєстрацію вакцини російського виробництва в Україні

Верховна Рада дозволила екстрену реєстрацію вакцини від COVID-19. За зміни до закону про лікарські засоби проголосували 280 народних депутатів.

Вакцини можна буде реєструвати, якщо є дані про успішне проведення клінічних досліджень, які проводилися з дозволу відповідних компетентних органів США, Великобританії, Швейцарії Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або Європейського союзу.

Водночас в Україні заборонена реєстрація вакцини російського виробництва.

29 січня головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого».

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