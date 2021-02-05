Pfizer надішле в Україну документи для сертифікації своєї вакцини «найближчим часом» – Ляшко

Фармацевтична компанія Pfizer незабаром надішле в Україну документ для реєстрації своєї вакцини від COVID-19, заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Про це він розповів журналістам 5 лютого.

За словами Ляшка, напередодні відбулася розмова між представниками Києва і Pfizer.

«Ми отримали запевнення, що найближчим часом будуть представлені всі документи на реєстрацію вакцин Pfizer в Україні. Підкреслюю, вакцина буде використовуватися в Україні тільки тоді, коли вона буде зареєстрована належним чином» – сказав Ляшко.

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Він додав, що реєстрація буде відбуватися за спрощеною процедурою.

Заступник міністра заявив, що вакцинація проти COVID-19 буде добровільною та безоплатною. Перші вакцини Pfizer, за його словами, будуть розподілені між медичними працівниками та співробітниками закладів, які надають допомогу хворим на COVID-19.

29 січня головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого». Водночас Ляшко переконаний, що масова вакцинація почнеться в Україні через чотири місяці. За його словами, у лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech у межах співпраці з COVAX.