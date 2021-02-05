Американський регулятор розгляне вакцину Johnson & Johnson від COVID-19

Фармацевтична компанія Johnson & Johnson звернулася до американської Адміністрації з питань харчів і ліків (FDA) із проханням оцінити придатність її вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 для застосування в Сполучених Штатах.

Виробники вакцини вказують на її переваги: на відміну від препаратів Pfizer/BioNTech і Moderna, вакцина Johnson & Johnson не вимагає низьких температур для транспортування та повторної ін’єкції.

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Наразі регулятор має проаналізувати дані про вакцину. Експертна комісія FDA розгляне заявку 26 лютого.

Найближчими тижнями Johnson & Johnson планує пдати аналогічну заявку до регулятора в Європейському Союзі.

Голова наукового відділу Johnson & Johnson Пол Стоффелс назвав заявку ключовим кроком до зниження захворюваності та кінця пандемії.

«Щойно нашу експериментальну вакцину від COVID-19 авторизують, ми будемо готові почати постачання», – заявив Стоффелс.

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Дослідження вакцини включали також і її здатність протидіяти новим, більш заразним штамам коронавірусу, виявленим у Південній Африці та Бразилії. Препарат показав дещо нижчу ефективність проти цих штамів.

В разі схвалення ця вакцина стане третьою, яку схвалять для використання в США.

У грудні 2020 року експерти FDA схвалили використання вакцини Moderna. До того схвалення отримав препарат спільної розробки Pfizer-BioNTech.