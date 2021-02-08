Зеленський про російську вакцину: «українці – не кролики, експериментувати не маємо права»

Немає підтверджень від світових фахівців та Всесвітньої організації охорони здоров’я про те, що ефективність російської вакцини «Спутник V» сягає майже 92%, як про це заявляють розробники, заявив президента Володимир Зеленський у рамках форуму «Коронавірус: виклики та відповіді» 8 лютого в Києві. Він сказав про це, відповідаючи на запитання про те, чи закуповуватиме держава цю вакцину.

«Я вважаю, що громадяни України – це люди, точно не кролики. На них експериментувати ми не маємо права. Тому ми домовлялись тільки з провідними виробниками вакцин, які затверджені світом і дають серйозний позитивний результат», – сказав Зеленський.

У рамках форуму президент розповів, що Україна домовилась про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Перший етап вакцинації розпочнеться вже цього місяця. Першими щеплення отримають медики, військові та нацгвардійці. Зеленський заявив, що планує вакцинуватись одним із перших, щоб продемонструвати українцям, що вакцинам варто довіряти.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у відеозверненні в рамках форуму заявила, що особисто зверталась до світових літерів, аби вони поділились із Україною залишками вакцин.

Триденний Всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» розпочався 8 лютого. На форумі обговорюватимуть плани уряду на 2021 рік щодо подолання пандемії, зокрема, заходи з відновлення економіки, допомоги вразливим верствам населення, адаптації освіти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Нещодавно Угорщина стала першим членом Європейського союзу, який затвердив російську вакцину від COVID-19 для загального використання. Уряд повідомив, що близько 40 тисяч доз вакцини Sputnik V готові для розповсюдження.

2 лютого британський медичний журнал Lancet опублікував дані розробників російської вакцини Sputnik V про її ефективність у 91,6%.