Минула доба на Донбасі: сім обстрілів, один військовий поранений – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики протягом минулої доби, 10 лютого, сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Зокрема, біля населеного пункту Піски бойовики відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї, внаслідок чого був поранений український військовий. «Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, бойовики неодноразово вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а біля Верхньоторецького – зі станкового протитанкового гранатомета, а неподалік Південного – стріляли з автоматичного станкового гранатомета.

«Біля населеного пункту Золоте-4, російсько-окупаційні війська застосували безпілотний літальний апарат та скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об’єднаних сил. На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ», – повідомили у пресцентрі.

Від початку поточної доби, 11 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, додали військові.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Українська сторона, попри всі ці порушення, заявляла, що перемир’я триває далі, бо, мовляв, щоб говорити про його зрив, потрібні принаймні два тижні бойових дій.

Напередодні голова української делегації у Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що перемир’я у зоні бойових дій на Донбасі «вже просто немає».

На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні десять українських військовослужбовців, іще понад 35 були поранені.