Чотири обстріли і поранений військовий – штаб ООС прозвітував про ситуацію на Донбасі

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі у денні години середи чотири рази порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець зазнав поранення.

«Збройні формування Російської Федерації відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї неподалік населеного пункту Піски. Внаслідок цього український воїн отримав вогнепальне поранення. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь в бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними штабу, бойовики також застосували безпілотник і «скинули два постріли ВОГ-17» біля Золотого-4.

«На прицільні обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ», – додали у штабі.

На ресурсах угруповання «ДНР» бойовики звинувачують українських військових в обстрілі окупованого Донецька. В угрупованні «ЛНР» про обстріли 10 лютого не повідомляють.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.