Загроза санкцій врятувала від захоплення Маріуполь – британський дипломат

Наскільки ефективні санкції проти російських чиновників, бізнесменів і компаній? Дискусії про це йдуть не перший рік. Вони особливо активізувалися зараз – після отруєння та вироку російському опозиціонеру Олексію Навальному. Але ще рік тому один з європейських дипломатів стверджував, що загроза посилення санкцій вберегла від захоплення російськими гібридними силами одне з міст Донбасу.

У лютому 2020 року посол Великобританії в Білорусі Найджел Гулд-Девіс написав велику статтю в політологічному журналі Global Politics and Strategy. Там він аналізував кілька етапів міжнародних санкцій проти російської влади, бізнесменів та компаній з 2014 року.

У статті Гулд-Девіс приходить до висновку, що Росії вдається впоратися з уже зарповадженими санкціями, але небезпека подальших зупиняє її від багатьох інших дій. Зокрема небезпека відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT вберегла Маріуполь від захоплення підконтрольними Росії формуваннями.

«Найбільш показовий випадок стримування за допомогою загрози покарання стався у перші кілька місяців вторгнення Росії на схід України. У вересні 2014 року підтримувані Росією сили були готові взяти під контроль Маріуполь, стратегічний порт і одне з останніх великих міст Донецької області під контролем уряду України. Сполучені Штати і ЄС ввели другу хвилю секторальних санкцій, попередивши про серйозні наслідки, якщо Росія продовжить ці дії. Росію попередили, що подальша російська ескалація призведе до серйозних фінансових санкцій, включаючи виключення Росії з міжнародної платіжної системи SWIFT. Маріуполь тоді не піддався полномасштабному штурму. Протягом року прагнення Росії створити утворення під назвою «Новоросія» на території України – згасло», – писав тоді Гулд-Девіс.

Мовою оригиналу:

The most plausible case of deterrence by punishment occurred in the first few months of Russia’s incursion into eastern Ukraine. In September 2014, Russian-backed forces were poised to take Mariupol, a strategic port and the last city in Donetsk under Ukrainian government control. The United States and EU imposed their second wave of sectoral sanctions, warning of serious consequences should Russia persist with this action. Less public messages reportedly conveyed that further Russian escalation would lead to severe financial sanctions, potentially including Russia’s exclusion from the SWIFT international payment system. Mariupol did not come under full-scale assault, and remained in Ukrainian government hands. Within a year, Russia’s aspiration to create ‘Novorossiya’, a substantial entity carved from Ukrainian territory, had waned. Since then, events on the ground in Ukraine, though lethal and unpredictable, have not significantly escalated. Russia’s subsequent efforts to build an alternative payment system suggest it believes the threat of SWIFT exclusion to be credible.



З цього можна припустити, що тема відключення Росії від SWIFT буде розглядатися в ЄС та США і зараз. Чи побоюється таких погроз Росія тепер?

Як розвиваються події у 2021 році

3 лютого міжпартійна група сенаторів США на чолі з республіканцем Марко Рубіо винесла на розгляд Конгресу проект санкцій проти осіб, причетних до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. А держсекретар США Ентоні Блінкен засудив використання хімічної зброї проти Олексія Навального і заявив, що американська влада розгляне відповідні кроки.

9 лютого введення санкцій проти російських чиновників і компаній активно обговорювалося на дебатах у Європарламенті. Особливо роздратовані євродепутати були поведінкою російської влади під час візиту представника ЄС Жозепа Борреля, паралельно з яким із Росії були вислані троє європейських дипломатів з родинами.

Раніше російська опозиція представила список 35 осіб, проти яких, на її думку, потрібно застосувати санкції за отруєння Навального. При цьому, семеро осіб із запропонованого списку вже перебувають під цілим рядом міжнародних санкцій.

Секторальні санкції щодо Росії одна за іншою впроваджували, починаючи з 2014 року: пов'язані вони були з агресією проти України, втручанням у вибори США і отруєнням речовиною «Новічок» Скрипалів у Великобританії.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ: