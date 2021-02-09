Головний дипломат ЄС не виключив нових санкцій проти Росії

Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, який минулого тижня перебував із триденними візитом у Москві, не виключив нових санкцій проти Росії, яка, на його думку, рухається «авторитарним шляхом».

За його словами, Росія намагається посіяти незгоду між деякими членами ЄС, і хоча подальші політичні кроки Брюсселя можуть включати нові санкції проти Росії, все ж блок повинен уникати постійної конфронтації з Москвою.

«Держави-члени повинні будуть вирішити наступні кроки (щодо Росії – ред.), але так, це можуть бути санкції», – сказав Боррелль, зазначивши, що конкретні пропозиції, ймовірно, будуть обговорюватися на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 22 лютого і на саміті ЄС у березні.

Візит до Москви минулого тижня, на думку Борреля, показав, що Росія рухається «тривожним авторитарним шляхом», що несумісний з демократією і верховенством права.

«Нинішня структура влади в Росії, що поєднує корисливі економічні інтереси, військовий і політичний контроль, не залишає можливості для демократичного верховенства закону», – сказав він, виступаючи перед європарламентарями.

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Відносини між Москвою і ЄС сильно загострилися через анексію Росією в 2014 році українського Криму, підтримку бойовиків у збройному конфлікті на Донбасі, невизнання ЄС виборів у Білорусі і критику через розгін демонстрацій проти Олександра Лукашенка. Черговою фазою загострення стало також отруєння російського критика Кремля Олексія Навального.