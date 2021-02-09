(Друкуємо мовою ориганілу)

Трехдневный визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву обернулся унижением: его коллега Сергей Лавров назвал ЕС «ненадежным партнером», указывал на жестокость западной полиции в разгоне митингов, а прямо во время визита МИД России выслал из страны трех дипломатов Швеции, Польши и Германии «за участие в акциях в поддержку Алексея Навального». Как ЕС может наказать Россию?

«Во время пресс-конференции, которая напоминала публичную порку, меня все же порадовал один момент, – говорит директор Института мировой политики Евгений Магда. – Лавров сказал, что после пика товарооборота, который пришелся на 2012-13 годы, сейчас товарооборот между Россией и ЕС упал вдвое, при этом ЕС остается основным торговым партенром для России. Я поднял цифры: в 2012-13 роках товарооборот между Россией и ЕС составлял около $400 млрд, сейчас – около $200 млрд. Это говорит о том, что санкции Запада работают – хотя Россия пытается доказать противоположное. Думаю, санкии ЕС будут усилены, но говорить о том, что это будет что-то настолько кардинальное, что изменит политику и еще больше уменьшит товарооборот, я бы не стал. Среди трех десятков стран всегда найдутся такие, которые скажут: Навальный не стоит того, чтобы мы портили отношения с Россией», – считает Евгений Магда.

«Могут отделаться заявлением, что очень озабочены тем, что происходит в России. Могут принять какие-то ограничительные меры в адрес тех или иных политических руководителей или руководителей служб безопасности, или в отношении судебных ведомств. Кремлю абсолютно наплевать на те санкции, которые будут приняты по отношению к судье, который осудил Навального, или по отношению к полицейским и даже генералам. Если санкции будут приняты в отношении политической полиции – ФСБ – это уже больнее. Самые болезненные санкции могут быть приняты в отношении людей из близког окружения Путина, и то, какие: такие, которые реально приводят к аресту их счетов и активов за границей, и не только принадлежащих им, но и членам их семей», – считает эксперт по российской внешней политике Юрий Федоров.

«Выслать троих дипломатов в тот момент, когда в Москве находится шеф европейской дипломатии, – это унизительная оплеуха», – констатирует Юрий Федоров. Зачем Путин нагнетает отношения с европейскими лидерами? Он полагает, что чем грубее будет себя вести, тем на большие уступки пойдет Европа – ведь он считает, что Европа мягкотелая и не имеет достаточно силы воли, говорит Федоров.

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