Минулої доби на Донбасі загинули двоє військових – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 11 лютого, на Донбасі бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню, загинули двоє українських військових. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Неподалік Зайцевого військового поранив снайпер. Йому надали медичну допомогу, але від отриманих поранень він помер під час евакуації до шпиталю.

Поблизу Новомихайлівки, бойовики вели вогонь з великокаліберного кулемета. Внаслідок обстрілу загинув ще один військовий.

«Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета. А в районі населеного пункту Авдіївка ворог здійснив кілька пострілів з підствольного гранатомета. Також, поблизу Луганського, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові «надавали адекватну відповідь» на обстріли бойовиків.

У штабі заявили, що від початку поточної доби, 12 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій минулої доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.