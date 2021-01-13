КПВВ на Донбасі. Лише два з них працюють. Чому закрита решта? – ФОТО

10 листопада 2020 року, відповідно до рішення командувача ООС, після карантинних обмежень з підконтрольної Україні сторони відкрилися усі КПВВ на Донбасі. Усього їх сім. Щоденно працює виключно піший КПВВ у Станиці Луганській. У Донецькій області працює КПВВ «Новотроїцьке». Там російські гібридні сили відкривать пропуск зі свого боку лише двічі на тиждень, зазвичай це понеділок та п’ятниця, і пропускають лише тих, кому видали «спеціальний дозвіл» від їхнього «штабу». На сьогодні це єдиний КПВВ на Донбасі, де можна проїхати своїм автотранспортом.