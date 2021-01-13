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13 січня 2021, Київ 16:43
Фотогалереї

КПВВ на Донбасі. Лише два з них працюють. Чому закрита решта? – ФОТО

10 листопада 2020 року, відповідно до рішення командувача ООС, після карантинних обмежень з підконтрольної Україні сторони відкрилися усі КПВВ на Донбасі. Усього їх сім. Щоденно працює виключно піший КПВВ у Станиці Луганській. У Донецькій області працює КПВВ «Новотроїцьке». Там російські гібридні сили відкривать пропуск зі свого боку лише двічі на тиждень, зазвичай це понеділок та п’ятниця, і пропускають лише тих, кому видали «спеціальний дозвіл» від їхнього «штабу». На сьогодні це єдиний КПВВ на Донбасі, де можна проїхати своїм автотранспортом.
10 листопада 2020-го Україна зі свого боку відкрила усі КПВВ на Донбасі. Їх сім.&nbsp;Але на більшості з них російські гібридні сили зі своєї сторони блокують перетин лінії розмежування.
1 10 листопада 2020-го Україна зі свого боку відкрила усі КПВВ на Донбасі. Їх сім. Але на більшості з них російські гібридні сили зі своєї сторони блокують перетин лінії розмежування.
Щоденно працює виключно піший КПВВ у Станиці Луганській, де за добу&nbsp;в обидва боки проходять близько 2 тисяч осіб.&nbsp;
2 Щоденно працює виключно піший КПВВ у Станиці Луганській, де за добу в обидва боки проходять близько 2 тисяч осіб. 
КПВВ у Станиці Луганській лише піший та розташований далеко від великих транспортних шляхів &ndash; це незручно для людей, які перетинають лінію розмежування.
3 КПВВ у Станиці Луганській лише піший та розташований далеко від великих транспортних шляхів – це незручно для людей, які перетинають лінію розмежування.
У Донецькій області працює КПВВ &laquo;Новотроїцьке&raquo;. Російські гібридні сили відкривать пропуск зі свого боку лише двічі на тиждень, зазвичай це понеділок та п&rsquo;ятниця, та пропускають лише за &laquo;спеціальним дозволом&raquo; від свого &laquo;штабу&raquo;. На сьогодні це єдиний КПВВ, де можна проїхати своїм автотранспортом.
4 У Донецькій області працює КПВВ «Новотроїцьке». Російські гібридні сили відкривать пропуск зі свого боку лише двічі на тиждень, зазвичай це понеділок та п’ятниця, та пропускають лише за «спеціальним дозволом» від свого «штабу». На сьогодні це єдиний КПВВ, де можна проїхати своїм автотранспортом.
У Луганській області КПВВ&nbsp;&laquo;Золоте&raquo; та&nbsp;КПВВ&nbsp;&laquo;Щастя&raquo; російські гібридні сили зі своєї сторони блокують&nbsp;
5 У Луганській області КПВВ «Золоте» та КПВВ «Щастя» російські гібридні сили зі своєї сторони блокують 
КПВВ &laquo;Золоте&raquo; має можливість пропускати автотранспорт.&nbsp;
6 КПВВ «Золоте» має можливість пропускати автотранспорт. 
10 листопада на КПВВ &laquo;Золоте&raquo; була чергова спроба громадян перетнути лінію розмежування до непідконтрольної частини Луганщини, але підконтрольні Росії формування завернули їх у зворотному напрямку, пояснюючи це тим, що їхнє &laquo;вище керівництво&raquo; не дає їм жодних вказівок для початку пропускних операцій.&nbsp;
7 10 листопада на КПВВ «Золоте» була чергова спроба громадян перетнути лінію розмежування до непідконтрольної частини Луганщини, але підконтрольні Росії формування завернули їх у зворотному напрямку, пояснюючи це тим, що їхнє «вище керівництво» не дає їм жодних вказівок для початку пропускних операцій. 
Підконтрольна Україні та окупована частина КПВВ &laquo;Золоте&raquo; з&#39;єднані дорогою, яку відремонтувала українська сторона. Дорогою можна рухатися автотранспортом та пішки. Відстань між блокпостами &ndash; близько 3 кілометрів.&nbsp;
8 Підконтрольна Україні та окупована частина КПВВ «Золоте» з'єднані дорогою, яку відремонтувала українська сторона. Дорогою можна рухатися автотранспортом та пішки. Відстань між блокпостами – близько 3 кілометрів. 
Дорогою між сторонами КПВВ&nbsp;&laquo;Золоте&raquo; зараз регулярно пересувається лише моніторингова місія ОБСЄ.
9 Дорогою між сторонами КПВВ «Золоте» зараз регулярно пересувається лише моніторингова місія ОБСЄ.
Через КПВВ &laquo;Золоте&raquo; дозволений проїзд автотранспорту місцевих жителів та обслуговуючого персоналу, який рухається у селища на лінії зіткнення &ndash; Катеринівку та Золоте-4.
10 Через КПВВ «Золоте» дозволений проїзд автотранспорту місцевих жителів та обслуговуючого персоналу, який рухається у селища на лінії зіткнення – Катеринівку та Золоте-4.
Причин заборони перетину інших КПВВ російські гібридні сили не озвучують, але посилаються на протиепдеміологічні заходи.&nbsp;
11 Причин заборони перетину інших КПВВ російські гібридні сили не озвучують, але посилаються на протиепдеміологічні заходи. 
КПВВ &laquo;Золоте&raquo; обладнане усією інфраструктурою, необхідною для пропуску громадян у обидва боки.
12 КПВВ «Золоте» обладнане усією інфраструктурою, необхідною для пропуску громадян у обидва боки.
Намет, де ті, хто подорожує, можуть очікувати та грітися.
13 Намет, де ті, хто подорожує, можуть очікувати та грітися.
Обдерта реклама пасажирських перевезень у Москву на стовпі&nbsp;кварталу &laquo;Сонячний&raquo;​ (Золоте-1). Чимало людей зараз дістаються з окупованої до вільної території України та навпаки через Росію, що є адміністративним правопорушенням (вони платять штраф).
14 Обдерта реклама пасажирських перевезень у Москву на стовпі кварталу «Сонячний»​ (Золоте-1). Чимало людей зараз дістаються з окупованої до вільної території України та навпаки через Росію, що є адміністративним правопорушенням (вони платять штраф).
Попри те, що російські гібридні сили не пропускають людей, Україна щодня тримає КПВВ відкритими: вони відчиняються о 8:00 та зачиняються о 16:00 в сподіванні на те, що протилежна сторона конфлікту дасть змогу людям пересуватися між двома частина Донбасу.
15 Попри те, що російські гібридні сили не пропускають людей, Україна щодня тримає КПВВ відкритими: вони відчиняються о 8:00 та зачиняються о 16:00 в сподіванні на те, що протилежна сторона конфлікту дасть змогу людям пересуватися між двома частина Донбасу.
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Андрій Дубчак

Розповідаю про війну на Донбасі через історії військових і цивільнихhttps://www.instagram.com/andriy.dubchak

Фотограф. Кореспондент. На Радіо Свобода працюю з лютого 2003 року. Виконую функції редактора інтернет-сайту, займаюсь мультимедіа, SEO, фотографією, пишу. Народився 1976 року в місті Калинівка Вінницької області. Закінчив механічний факультет ВДСГІ, КПІ ФІОТ, «Журналістика цифрового майбутнього» Могилянської школи журналістики.  Лауреат конкурсу Lovie Awards у номінації Інтернет-відео за «​відео з йолки». Фіналіст конкурсу European Media Digital Award 2019 у номінації «Engagement». Золота медаль шостого міжнародного конкурсу репортерської фотографії LifePressPhoto у номінації «Гарячі новини (одиночне фото)»

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