Адміністрація Байдена прагне «притягнути російський режим до відповідальності за його ворожі дії» – Держдепартамент США

Адміністрація Джо Байдена з першого дня роботи робить все можливе, щоб «притягнути російський режим до відповідальності за його ворожі дії в усіх напрямках». Про це на прес-брифінгу заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Держдепартамент США і Директорат національної розвідки наразі «вивчають цілу низку ворожих дій» Москви, сказав Нед Прайс. І на основі висновків цих відомств, будуть вжиті «якнайшвидше» відповідні заходи, запевнив він.

Які саме це можуть бути заходи речник не уточнив.

«Не хотів би називати часові рамки, але я думаю, ви ясно бачили, що ми здійснили ряд відповідних кроків. Ми координуємо наші дії із союзниками і партнерами, що не залишає жодних сумнівів ... у нашій позиції», – речник Держдепартаменту.

Відповідаючи на питання журналіста, який згадав про посилення позиції Євросоюзу щодо Росії у зв'язку з вироком лідерові російської опозиції Олексію Навальному і масовими порушеннями прав людини в Росії, Прайс заявив, що адміністрація Байдена робить тут все можливе.

«Ми стали свідками жорстоких репресій проти російських громадян, які вийшли на вулиці тільки для того, щоб реалізувати права, гарантовані їм конституцією Росії. США бере до уваги ці кричущі дії Росії (у випадку з Олексієм Навальним) і порушення прав людини в більш широкому сенсі», – наголосив офіційний представник Держдепартаменту.

Прайс заявив про стурбованість США з приводу повідомлень про затримання та повернення до Чечні за сумнівними звинуваченнями у тероризмі двох людей, представників ЛГБТ.

«Вони заявили про тортури під час попереднього затримання, і ми занепокоєні, що вони можуть зіткнутись із повторними знущаннями», – написав Прайс у твіті.

Присутність США у Чорному морі

Тим часом есмінці ВМС США «Портер» і «Дональд Кук» вийшли з Чорного моря після 17 днів спільних операцій там разом з союзниками та партнерами по НАТО: Україною, Румунією, Грузією та Туреччиною.

Кораблі «Портер» і «Дональд Кук» зайшли до Чорного моря 23 та 28 січня, відповідно. Два кораблі взаємодіяли в Чорному морі з кораблем-дозаправником ВМС США «Ларамі» та повітряними системами НАТО, а також провели спільні навчання з турецькими ВМС, повідомили у командуванні Шостого флоту США.

«ВМС США регулярно проводить складні військові операції разом з союзниками по НАТО та партнерами ... Міжнародні навчання посилюють взаємодію та дозволяють зберігати необхідну пильність для просування безпеки та добробуту в регіоні», – йдеться в повідомленні.

«Чорне море – критично важливий водних шлях для морської торгівлі та стабільності в Європі, – підкреслили у Шостому флоті. – ВМС США регулярно діють в Чорному морі з нашими союзниками по НАТО та партнерами, включаючи Болгарію, Грузію, Румунію, Туреччину та Україну».

10 лютого в Одесі аташе ВМС при Посольстві США Пітер Меллорі й Аташе корпусу морської піхоти США Ден Ширлінг взяли участь в церемонії передачі 20 HMMWV (повнопривідні американські військові автомобілі – ред.) й 84 човнів для ​українського флоту.

«Це є виявом відданості США допомагати Україні захищати свій суверенітет і територіальну цілісність», – твітить посольство США в Україні.

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