США: Сенат визнав процес імпічменту Трампа конституційним

Більшість членів Сенату США 9 лютого проголосували за проведення процесу щодо імпічменту колишнього президента Дональда Трампа, погодившись з аргументом демократів про те, що процедура імпічменту президента, який вже не виконує свої обов’язки і є приватною особою, дозволена Конституцією США.

Адвокати Трампа стверджували, що Сенат не має юридичних повноважень для проведення судового розгляду у справі про імпічмент колишнього президента.

Демократи в Палаті представників оголосили Дональду Трампу імпічмент за кілька днів до його офіційного відходу з посади в січні. Трампа звинуватили в підбурюванні до заколоту.

Після 4-годинних дебатів 9 лютого, в ході яких обидві сторони надали свої аргументи, на голосування в Сенаті винесли процедурне питання про конституційність процесу імпічменту президента, який залишив посаду. Для продовження процесу потрібна проста більшість голосів. У результаті конституційність імпічменту визнали 56 сенаторів, 44 сенатори-республіканці з цим твердженням не погодилися.

Шість представників Республіканської партії в Сенаті підтримали проведення імпічменту. Це означає, що для засудження Трампа бракуватиме необхідних двох третин голосів сенаторів.

Відразу після цього голосування сесія в Сенаті завершилася. Сенатори знову зберуться для продовження процесу імпічменту 10 лютого.

У менеджерів імпічменту від Палати представників і в команди захисту Трампа буде до 16 годин виступів протягом двох днів.

Як очікують, весь процес розгляду в Сенаті триватиме щонайменше тиждень.

Обвинувачення наполягає, що, закликавши під час мітингу своїх прихильників попрямувати до Конгресу і «повернути країну в свої руки», Трамп порушив президентську клятву і спробував підірвати демократичну систему.

Адвокати ж Трампа стверджують, що колишній президент не намагався зірвати процес затвердження результатів виборів, що його заяви на мітингу про фальсифікації результатів виборів захищені конституційним правом на свободу слова. Головний аргумент захисту Трампа полягає в тому, що спроба піддати імпічменту, тобто усунути від влади президента, який не перебуває при владі, є неконституційною.

Палата представників проголосувала за імпічмент Трампа 13 січня, але фінальне рішення про відсторонення президента від влади ухвалює верхня палата Конгресу після проведення суду в Сенаті.

Трамп – перший президент США, якому двічі оголошували імпічмент, і перший, на кого чекає судовий розгляд після завершення каденції.

Приводом ініціювати імпічмент став штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа 6 січня після мітингу в Вашингтоні. В будівлі в цей час відбувалася спільна сесія палат Конгресу, які мали затвердити перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента. Членів Конгресу евакуювали з будівлі. Згодом Капітолій вдалося знову взяти під охорону. В ході штурму загинули п’ятеро людей.