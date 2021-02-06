Байден заявив, що Трамп не повинен отримувати брифінги розвідки

Президент США Джо Байден вважає, що його попередник Дональд Трамп не повинен отримувати секретні брифінги розвідки через його «нестійку поведінку». Про це Байден заявив в інтерв’ю, яке транслювали 5 лютого.

Байден відмовився робити припущення щодо того, що Трамп міг би зробити з секретною інформацією, але сказав, що йому «немає необхідності» отримувати брифінги, які традиційно отримували президенти, що йшли з посади.

«Яку цінність має для нього брифінг розвідки? Який вплив він має взагалі, крім того факту, що може помилитися і щось сказати?» – заявив Байден в інтерв’ю телеканалу CBS.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила раніше цього тижня, що питання щодо надання Трампу брифінгів розвідки ще розглядається, і чи отримає їх колишній глава держави, залежить від чинного президента.

На Трампа наступного тижня чекає другий судовий розгляд у справі про імпічмент за звинуваченням у підбурюванні до заколоту. Втім, Байден наголосив, що рішення щодо надання Трампу секретних даних пов’язане з його «нестійкою поведінкою», а не штурмом Капітолію.

У перший рік перебування Трампа на посаді в багатьох новинах з посиланням на невідомі джерела поідомлялося, що Трамп розкрив секретні матеріали провідним російським дипломатам на зустрічі в Білому домі в травні 2017 року. Пізніше Трамп, схоже, підтвердив ці повідомлення, захищаючи обмін інформацією з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і послом Росії Сергієм Кисляком, заявивши, що він має на це право і хоче, щоб Росія активізувала свою боротьбу з тероризмом.

Деякі законодавці-демократи і принаймні один колишній чиновник адміністрації Трампа сумніваються в доцільності дозволу Трампу отримувати брифінги розвідки. Сьюзан Гордон, яка займала пост головного заступника директора національної розвідки при адміністрації Трампа з 2017 по 2019 рік, закликала Байдена не дозволяти Трампу отримувати брифінги.