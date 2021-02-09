Другий етап другого імпічменту Трампа. Як відбуватиметься слухання у Сенаті США?

Associated Press

ВАШИНГТОН – Другий історичний процес імпічменту експрезидента Дональда Трампа розпочинається 9 лютого, що змушує Сенат вирішити, чи засуджувати його за підбурювання після того, як 6 січня натовп його прихильників жорстоко штурмував Капітолій США.

Хоча очікується виправдання Дональда Трампа, всі 100 сенаторів все одно спочатку будуть вимушені сісти на свої робочі місця і прослухати години свідчень від конгресменів-демократів про заворушення, в результаті яких загинуло п’ятеро людей. Палата представників оголосила імпічмент республіканцю Трампу 13 січня, через тиждень після події.

Пояснюємо основні моменти майбутнього процесу імпічменту:

Як відбувається розгляд справи?

Згідно з Конституцією, Палата представників (нижня палата Конгресу) має виключну владу щодо оголошення імпічменту, тоді як Сенат має виключну владу розглядати обвинувачення. Особа, якій оголосили імпічмент, тобто президент, віцепрезидент або будь-яка посадова особа в США, може бути засуджена двома третинами присутніх сенаторів.

Палата призначає керівників прокурорами, які засідають в Сенаті разом із адвокатами обвинуваченого для розгляду справи. Прокурори та команда з боку Трампа матимуть певний встановлений проміжок часу для аргументації, а потім сенатори зможуть поставити запитання у письмовій формі перед тим, як остаточно голосувати.

Голова Верховного суду США, як правило, головує над судовим розглядом справи президента, але оскільки Трамп залишив свою посаду, головуючим буде сенатор Патрік Ліхі, зі штату Вірджинія, який є церемоніальним главою Сенату як найстарший член партії, яка отримала більшість.

Як тільки сенатори остаточно проголосують за звинувачення в імпічменті (цього разу звинувачення полягає лише у підбурюванні до заворушень), кожен депутат встане та оголосить своє рішення: винний чи невинний.

Скільки триватиме розгляд справи?

Невідомо, скільки часу триватиме розгляд справи. Сенат повинен дійти згоди щодо правил розгляду, а партійні лідери досі працюють над деталями.

Перший процес імпічменту Трампа, в якому він був виправданий за звинуваченням у зловживанні владою, здійснюючи тиск на Україну для розслідування справи щодо теперішнього президента Джо Байдена, тривав майже три тижні. Але цей розгляд імпічменту, як очікується, буде коротшим, оскільки справа менш складна, і сенатори вже знають багато подробиць, оскільки були в Капітолії під час штурму.

І хоча демократи хочуть забезпечити їм достатньо часу, щоб аргументувати свою позицію, вони не хочуть забирати надто багато часу Сенату. Сенат не може затверджувати кандидатури до уряду Байдена та рухатись уперед зі своїми законодавчими пріоритетами, такими як допомога у зв’язку з COVID-19, доки процес імпічменту не завершиться.

Навіщо оголошувати імпічмент Трампу якщо він вже не президент?

Республіканці та адвокати Трампа стверджують, що процес є непотрібним і навіть неконституційним, оскільки Трамп вже не є президентом і не може бути відсторонений від посади.

Демократи не погоджуються, вказуючи на думку багатьох вчених-юристів та імпічмент колишнього військового секретаря Вільяма Белкнапа, який подав у відставку в 1876 році буквально за кілька годин до того, як йому було оголошено імпічмент через відмивання грошей.

У той час, як Белкнап був врешті-решт виправданий, Сенат провів повний розгляд справи. І цього разу Палата оголосила про імпічмент Трампу, коли він ще був президентом, за сім днів до інавгурації Байдена.

Якби Трамп був засуджений, Сенат зміг би проголосувати повторно, щоб заборонити йому знову займати посаду. Демократи вважають, що це буде належним покаранням після того, як він сказав розлюченому натовпу своїх прихильників «пекельно битися», щоб заперечити свою поразку на недавніх виборах.

Демократи також стверджують, що не повинно бути «січневого винятку» для президентів, які вчинили правопорушення та підлягають імпічменту, безпосередньо перед тим, як вони залишають посаду. Вони заявляють, що процес необхідний не тільки для належної відповідальності Трампа, але й для того, щоб вони могли розібратися з тим, що сталося, і рухатися далі.

«Неможливо далі рухатись, поки немає справедливості, – сказала спікер Палати представників Ненсі Пелосі. – Якщо не наполягати на цьому, то можна і взагалі вилучити будь-яке покарання, що має стосунок до імпічменту з Конституції».

Чим другий імпічмент відрізняється від першого?

Перший розгляд справи щодо Трампа базувався на доказах, які були розкриті протягом кількох місяців Палатою представників та стосувались телефонного дзвінка між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, а також закритих зустрічей, що проводились до і після цього. Демократи провели тривале розслідування, а потім склали звіт про свої висновки.

На відміну від першого, другий розгляд буде майже повністю базуватись на особистому досвіді, пов’язаним із заворушеннями, які були спрямовані на самих сенаторів у будівлі Капітолію. Натовп навіть увірвався на початку січня до зали Сенату, де проходитиме процес.

Свіжі спогади про 6 січня можуть полегшити керівникам Палати, які відповідальні за імпічмент, аргументацію своєї позиції, але це не означає, що результат буде іншим.

Трамп був виправданий під час першого розгляду рік тому, коли лише один республіканець Мітт Ромні, сенатор від штату Юта, проголосував за імпічмент, і цього разу напевно не буде більше голосів республіканців.

Під час тестового голосування 26 січня лише п’ять республіканців Сенату проголосували проти спроби відмінити судовий процес, що є ранньою ознакою того, що Трамп, ймовірно, буде знову виправданий.

Які аргументи адвокатів Трампа?

Окрім (не) конституційності судового процесу, адвокати Трампа заявляють, що він не підбурював своїх прихильників до насильства і не зробив нічого поганого.

«Заперечується, що президент Трамп коли-небудь піддавав ризику безпеку Сполучених Штатів та їхніх урядових інституцій, – написали адвокати в пояснювальній записці для судового процесу. – Заперечується, що він ставив під загрозу цілісність демократичної системи, втручався у мирний процес передачі влади і піддавав небезпеці... уряд».

Адвокати Трампа також стверджують, що в його випадку діє Перша поправки до Конституції, яка полягає у можливості «висловлювати свої сумніви щодо правомірності результатів виборів».

Під час виборів не було широкомасштабних фальсифікацій, на противагу тому, що неправдиво заявляв Трамп протягом декількох місяців і повторно перед своїми прихильниками безпосередньо перед заворушеннями на Капітолійському пагорбі.

Виборчі посадовці по всій країні, і навіть колишній міністр юстиції Вільям Барр, спростували його заяви, і десятки судових оскаржень виборів, висунутих Трампом та його союзниками, були відхилені.

Що дало б виправдання Трампу?

Друге виправдання Сенатом щодо імпічменту було б перемогою для Трампа та засвідчило б той факт, що він зберігає значну владу над своєю партією, незважаючи на його спроби підірвати демократію та широке засудження його колег із Республіканської партії внаслідок подій 6 січня.