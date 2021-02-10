Голова асамблеї НАТО: сподіваюся, що Україна скоро буде на порозі членства в Альянсі

Голова Парламентської асамблеї НАТО та американський конгресмен Ґеррі Конноллі сподівається, що Україна скоро буде на порозі членства в Альянсі.

«Два роки тому український парламент вирішив закріпити амбіцію приєднатися до ЄС та НАТО у своїй Конституції, надавши українському народу чітку ціль та перспективу. Я сподіваюся, що скоро Україна буде на порозі членства в НАТО. Щоб зробити це, необхідно, щоб кожен з нас продовжив відігравати свою роль у трансформації, яку проходить Україна», – заявив Конноллі під час міжнародної дискусії «Україна-НАТО: бачення-2030».

Він зазначив, що Україна повинна мати постійний прогрес у боротьбі з корупцією, реформуванні економіки, посилювати верховенство права та демократичний контроль за інституціями безпеки.

«Очевидно, це повинно бути зроблено для добробуту України та її населення, але також тому що це найкраща оборона проти російського вторгнення та найкраща відповідь російському авторитаризму», – додав Конноллі.

За його словами, НАТО ніколи не визнає насильне й незаконне захоплення території у 21 столітті.

Президент парламентської асамблеї Альянсу відзначив Україну за її «визначний вклад» в місії та операції НАТО.

«Ми також повинні адаптуватися політично. НАТО – це альянс, підкріплений спільними цінностями, демократичними цінностями, які були ключовими для підтримки згуртованості Альянсу протягом семи десятиліть. Це свідчення торжества ліберальної демократії… Ці цінності є найсильнішою зброєю, яку ми ставимо для ефективної протидії авторитаризму [президента Росії] Володимира Путіна або президента Сі (лідера Китаю Сі Цзіньпіна – ред.)», – наголосив Конноллі.

12 червня 2020 року Північноатлантичний союз оголосив, що Україна стала учасницею програми НАТО «Партнерство розширених можливостей».

Рішення НАТО про новий статус відносин із Києвом дає Україні можливість забезпечити оперативне планування на ранніх стадіях кризи і розширити діалог в обміні розвідувальними даними. Також програма передбачає участь у спільних навчаннях і можливість для українських військових обіймати посади в Міжнародному військовому штабі НАТО й інших командних структурах Північноатлантичного союзу.

На початку грудня міністр оборони Андрій Таран заявив, що Україна розраховує отримати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) і сподівається на підтримку цього рішення на наступному саміті альянсу у 2021 році.