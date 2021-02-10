Так відповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ на запитання Радіо Свобода з приводу слів президента України Володимира Зеленського, який днями звертався до президента США Джо Байдена з питанням, чому Україна «досі не в НАТО». 9 лютого керівник НАТО зустрічався з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, який перебуває з візитом у Брюсселі. (Відео NATO NEWS)
Генсекретар НАТО: Україні для вступу потрібні реформи і боротьба з корупцією – відео
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