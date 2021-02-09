Програма розширених можливостей має стати інструментом практичного зближення України з НАТО – Шмигаль

Програма розширених можливостей має стати ефективним інструментом практичного зближення України з НАТО. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом, повідомляє пресслужба уряду.

«Програма розширених можливостей має стати ефективним інструментом практичного зближення України з НАТО, переведення Збройних сил на стандарти альянсу, зміцнення східного флангу НАТО, покращення безпеки шляхом збільшення присутності НАТО у регіоні Чорного моря», – сказав Шмигаль.

Прем’єр підкреслив, що мета України – членство в НАТО.

«Ми впроваджуємо структурні реформи, активно модернізуємо сектор безпеки й оборони, посилюємо верховенство права і викорінюємо корупцію. Боротьба з корупцією та судова реформа є першочерговим пріоритетом», – зазначив очільник уряду.

За його словами, цього року також планується схвалення міжвідомчого механізму видачі українським підприємствам Декларації доброчесності (Declaration of Eligibility), що дозволить їм пропонувати та реалізовувати свої товари й послуги в межах Агенції НАТО з підтримки та постачання через Перелік постачальників оборонної продукції (Source File).

«Важливим та ефективним інструментом реалізації реформ є Річна національна програма, яка є дорожньою картою реалізації євроатлантичних прагнень України. Підготовка програми на 2021 рік перебуває на завершальній стадії. Документ, підготовлений із залучення понад 100 органів державної влади та схвалений на засіданні Уряду», – додав Шмигаль.

Прем’єр зауважив, що визнання України у червні 2020 року партнером із розширеними можливостями є важливим етапом реалізації євроінтеграційних прагнень України.

За словами пресслужби Кабміну, Єнс Столтенберг нагадав, що двері НАТО відчинені, й альянс повністю підтримує євроатлантичні прагнення України.

12 червня 2020 року Північноатлантичний союз оголосив, що Україна стала учасницею програми НАТО «Партнерство розширених можливостей».

Рішення НАТО про новий статус відносин із Києвом дає Україні можливість забезпечити оперативне планування на ранніх стадіях кризи і розширити діалог в обміні розвідувальними даними. Також програма передбачає участь у спільних навчаннях і можливість для українських військових обіймати посади в Міжнародному військовому штабі НАТО й інших командних структурах Північноатлантичного союзу.