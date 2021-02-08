Зеленський дав «зелене світло» для допуску іноземних військових в Україну для навчань

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо допуску підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України у 2021 році для участі в багатонаціональних навчаннях, повідомляє сайт Офісу президента.

«Ухвалення цього документа зумовлене необхідністю виконання процедур, передбачених Конституцією України, щодо схвалення рішення глави держави про допуск підрозділів інших держав на територію України», – вказано у повідомленні.

За даними ОПУ, цьогоріч заплановане проведення восьми багатонаціональних навчань на території України, до участі в яких мають залучити близько 21 тисячі українських військовослужбовців і майже 11 тисяч – іноземних. Йдеться, зокрема, про українсько-американські навчання «Репід Трайдент-2021», українсько-британські – «Козак Мейс-2021», українсько-американські – «Сі Бриз-2021», українсько-румунські – «Ріверайн-2021», українсько-британські – «Воріер Вотчер-2021», українсько-польські «Три мечі-2021» і «Сільвер Сейбер-2021».

«Крім того, документ містить план участі українських військових у 17 багатонаціональних навчаннях поза межами України, зокрема за участю країн НАТО та Грузії», – додали в Офісі президента.

Закон про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях Верховна Рада ухвалила 26 січня.