На розгляд президента внесена кандидатура керівника місії при НАТО – Кулеба

На розгляд президента України Володимира Зеленського внесена кандидатура керівника місії України при НАТО, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Це проблема, що у нас так довго немає керівника місії при НАТО. Я як міністр з цього приводу дуже переживаю. Не можу розкривати «внутрішню кухню», але так сталося. Були певні питання. Зараз на розгляд президента внесена кандидатура, в Офісі президента вона опрацьовується», – сказав Кулеба в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

За його словами, Україна запустить необхідні процедури після погодження кандидата.

«Жодного якогось системного, злонаміреного зволікання з призначенням посла при НАТО немає. Просто іноді так складаються обставини», – зазначив міністр.

Останнім повноцінним керівником місії України при НАТО був Вадим Пристайко, який у 2019 році спочатку став заступником голови Адміністрації президента, а згодом – міністром закордонних справ. Після нього обов’язки голови місії виконував Олексій Селін. У 2020 році в.о. керівника місії України при НАТО став Георгій Толкачов.