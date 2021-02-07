Кулеба: США готові посилювати взаємодію з Україною, включно з питанням летального озброєння

США готові посилювати взаємодію з Україною, включно з питанням летального озброєння, повідомив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.

1 лютого міністр мав першу телефонну розмову з новим державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Після неї він заявив, що у відносинах зі США починається «новий день».

«Перше. Є спільне розуміння і домовленість про те, що динаміка відносин України та США буде посилена. На це є політична воля обох сторін. Це дуже важливо. Другий момент. Усі питання підтримки України у військовій, в економічній сфері залишаються, підтримка трансформацій Україною – всі вони залишаються на порядку денному, і США готові посилювати свою взаємодію», – сказав міністр в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

За його словами, Блінкен наголосив, що політика надання Україні летального озброєння не лише залишиться незмінною, а й буде активізоваана.

«В енергетичній сфері ми теж проговорили, що треба змістити акценти, не зосереджуватися лише на тому класичному порядку денному, який був. Треба про зміну клімату думати, про нові джерела енергії і про те, як можна на них країнам заробляти і зміцнювати свою безпеку», – додав Кулеба.

Адміністрацію президента США Барака Обами, в якій Джо Байден вісім років був віцепрезидентом країни, критикують саме за відмову надати Україні летальні озброєння. Оборонне озброєння, зокрема протитанкові установки «Джавелін», Україна отримала вже від адміністрації діючого президента Дональда Трампа.