Україна та США планують «програми мобільності» для громадян – Кулеба

Україна та США планують «програми мобільності» для громадян, повідомив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я за те, щоб ставити собі амбітні, але реалістичні цілі. Тому зараз про безвіз зі США не йдеться, але можуть бути програми мобільності, де люди зможуть більше подорожувати до Америки, американці більше подорожувати до України. Нам це дуже потрібно», – заявив Кулеба в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Він наголосив, що безвізовий режим України зі США – «це питання нереальне, щоб його порушити і відразу вирішити».

«Колись ми, безумовно, будемо домагатися такого», – додав міністр закордонних справ України.

Щоб отримати візу для поїздки в США, українці повинні сплатити консульський збір та успішно пройти співбесіду в американському дипломатичному представництві в Україні.