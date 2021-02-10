У ВМС ЗСУ повідомили про отримання Україною нової партії швидкісних катерів і човнів від США

Українські моряки отримали чергову допомогу від США у вигляді швидкісних катерів та надувних човнів, повідомили у середу Військово-морські сили Збройних сил України на сторінці у фейсбуці.

«Урочиста церемонія передачі міжнародної технічної допомоги від США відбулася сьогодні на території військово-морської бази «Південь» у Практичній гавані в Одесі. Загалом українські військові отримали від партнерів 10 швидкісних катерів, понад 70 надувних човнів та інше супутнє обладнання», – йдеться в повідомленні.

У ВМС вказали, що у першому півріччі цього року отримають ще три патрульних катери від США.

«Починаючи з 2014 року, ми з нашими іноземними колегами провели понад 200 заходів спільної підготовки, отримуємо човни, водолазне обладнання, тепловізори і засоби зв’язку, радіотехнічні комплекси та інше обладнання. Усе це – підтримка наших друзів на шляху до вільної та незалежної України, – заявив командувач Військово-морських сил Збройних сил України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Повідомляється, що на церемонії був присутній аташе ВМС при посольстві США в Україні капітан другого рангу Пітер Меллорі.

У посольстві США в Україні також повідомили, що крім Пітера Меллорі, в церемонії взяв участь аташе корпусу морської піхоти Ден Ширлінг. У посольстві заявили про передачу 20-ти хамві та 84 човнів для ВМС ЗСУ.

«Це є виявом відданості Сполучених Штатів допомагати Україні захищати свій суверенітет та територіальну цілісність», – вказали у посольстві.

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Із 2014 року загальна сума переданої США допомоги Україні становить близько 543 мільйонів доларів, повідомили раніше інформагентству АрміяInform в управлінні військового співробітництва і верифікації ЗСУ. Йдеться, зокрема, про кораблі типу Island, протитанкові ракетні комплекси «Джавелін» та боєприпаси до них, автомобілі типу HMMWV, засоби зв’язку та кібербезпеки, прилади нічного бачення і тепловізори, високотехнологічні засоби РЕБ та РЛС контрбатарейної боротьби.