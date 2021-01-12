Українські моряки прибули в США для тренувань на «Айлендах» – посольство

Українські військові моряки зі складу екіпажів патрульних катерів класу «Айленд» прибули до США, де під керівництвом американських інструкторів пройдуть курс навчання в Балтиморі, штат Меріленд, повідомило посольство України в США.

«До США прибули українські екіпажі 3-х патрульних катерів класу «Айленд» для проведення 10-тижневого курсу спецпідготовки у місті Балтимор. Це вже друга партія катерів, які США планують передати Україні в рамках допомоги у сфері безпеки та оборони», – йдеться в повідомленні.

У 2021-му ВМС планують отримати від США три патрульні катери класу Island. На відміну від попередніх двох, ці судна передадуть відразу з озброєнням.

«Очікуємо, що «Айленди» дійдуть до нас протягом наступного першого півріччя, а до кінця 2021 року набудуть всіх спроможностей – тоді матимемо дивізіон з п’яти катерів цього класу. Нині катери проходять у США відповідне технічне обслуговування й доозброєння, у січні наші українські екіпажі вирушають до Балтимора, де проводитимуть допідготовку на борту», – повідомив командувач Військово-морських сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв’ю Радіо Свобода.

Всього в 1985–1992 роках для Берегової охорони Сполучених Штатів Америки збудували 49 катерів класу Island («Айленд»). 37 із них продовжують службу в Береговій охороні США, інші кораблі США вже передавали Пакистанові, Грузії і Коста-Риці.

Вирішення бюрократичних перепон щодо отримання цих катерів Україною тривало роками. Процес активно зрушив з місця лише навесні 2018 року після виходу розслідування програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).