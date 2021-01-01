Ракетний комплекс «Нептун», поповнення флоту і співпраця з НАТО: ексклюзивне інтерв'ю з командувачем ВМС України

Підсумки року, 2020-го, як командувач Військово-морських сил України вперше підбиває контрадмірал Олексій Неїжпапа. На посаді він з червня, відтоді – із врахуванням протипандемічних обмежень – провели низку міжнародних військових навчань із залученням корабельно-катерного складу українського військового флоту, ВМС ЗСУ прийняли на озброєння береговий ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун», були досягнені принципові перспективні домовленості з іноземними партнерами тощо. Результати переговорів, угод, контрактів, як очікує Олексій Неїжпапа, можна буде побачити у 2021 році. Докладно про це – в ексклюзивному інтерв’ю командувача ВМС для Радіо Свобода.

Поспілкуватися з контрадміралом вдалося в останні – насичені дні грудня, дотримуючись, звісно, необхідної соціальної дистанції. Передусім командувач згадав про поїздку в зону проведення операції Об’єднаних сил – там він привітав зі святами морських піхотинців.

Війна триває

«Завдяки оголошеному 27 липня режиму припинення вогню вдалося значно зменшити кількість втрат особового складу. Але війна триває. Майже вся морська піхота нині перебуває в зоні ООС. Поспілкувавшись у підрозділах, в цілому залишився задоволеним станом справ і бойовим настроєм наших морпіхів», – каже Олексій Неїжпапа.

Розповідаючи про технічне переоснащення підрозділів морської піхоти, що перебувають на передовій, командувач ВМС, зокрема, зазначив:

– На початку грудня ми провели випробування бронетранспортера БТР-4Е з покращеними характеристиками (від «Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені Морозова» – ред.). Були деякі зауваження й пропозиції з боку морських піхотинців, завод внесе корективи – й наступного року ми очікуємо поповнення цією технікою батальйонів.

В перспективі вся морська піхота повинна перейти на єдиний зразок броньованої техніки

– В перспективі вся морська піхота повинна перейти на єдиний зразок броньованої техніки, це дасть можливість уніфікувати їхню експлуатацію й обслуговування.

Також один з батальйонів морської піхоти оновив свій парк бронеавтомобільної техніки, отримавши машини «Козак». Поставка бронеавтомобілів, які добре зарекомендували себе у рейдових діях, підрозділами розвідки тощо, здійснена в рамках Державного оборонного замовлення на 2020 рік.

Про озброєння й кораблі

– Ми спілкуємось напередодні Нового року. Що вважаєте головним «подарунком під ялинку» для ВМС, з точки зору озброєння, техніки?

Наступного року в складі ВМС з’явиться перший ракетний дивізіон «Нептунів». Про таке ми давно мріяли. Зброя стане суттєвим стримуючим фактором для противника

– Однозначно це новий зразок озброєння – береговий ракетний комплекс «Нептун». Значущість події важко переоцінити, про таке ми давно мріяли. Зброя стане суттєвим стримуючим фактором для противника – й на Чорному, й на Азовському морях.

Колись ВМС мали два ракетні дивізіони – на стаціонарній базі з ракетами радянських часів і рухомий тощо. Насправді не так вже й багато країн у світі володіють повним циклом будівництва аналогічних ракет, це тішить й Україну, й зокрема її Військово-морські сили. Наступного року в складі ВМС з’явиться перший ракетний дивізіон «Нептунів». Готуємось.

– Коли ми з вами говорили з пів року тому, серед перспективних планів було, що ВМС отримають іще три американські патрульні катери класу Island (два «Айленди» вже у складі національного флоту під назвами «Слов’янськ» і «Старобільськ» – ред.) і що Україна може стати першою країною, що отримає катери Mark VI. Чи є вже розуміння по термінах – коли саме це може статися?

Очікуємо, що «Айленди» дійдуть до нас протягом наступного першого півріччя, а до кінця 2021 року набудуть всіх спроможностей

– Очікуємо, що «Айленди» дійдуть до нас протягом наступного першого півріччя, а до кінця 2021 року набудуть всіх спроможностей – тоді матимемо дивізіон з п’яти катерів цього класу.

Нині катери проходять у США відповідне технічне обслуговування й доозброєння, в січні наші українські екіпажі вирушають до Балтимору, де проводитимуть допідготовку на борту.

Сподіваємось, за два найближчі роки (тобто до кінця 2022-го) перша партія Mark VI дійде до ВМС України

Стосовно Mark VI: підписано контракт на будівництво, адже їх передадуть новими. Сподіваємось, за два найближчі роки (тобто до кінця 2022-го) перша партія дійде до ВМС України. Ми вже повністю визначились із системами озброєння, що встановлюватимуться як на Mark VI, так і на «Айлендах».

Треба згадати й про попередні переговори з Великою Британією щодо будівництва восьми ракетних катерів (з комплектацією) для ВМС України. Сподіваємось у січні отримати фідбек від британських колег, тоді терміни й інші деталі стануть більш зрозумілими.

– Після появи інформації про підписання угод з турецькими компаніями стосовно передачі технологій й про виробництво корветів, ударних безпілотників тощо для потреб ЗСУ в суспільстві розгорілася дискусія: доречніше закінчувати власний корвет чи скористатися турецьким проєктом. Що скажете?

– Вітчизняним Військово-морським силам потрібні кораблі різних класів, зокрема корвет. І Україна шукає різні шляхи підсилення спроможностей свого військового флоту в той час, як Російська Федерація активно займається переозброєнням Чорноморського флоту та нарощує угруповання в тимчасово окупованому Криму.

Ми повинні використовувати всі існуючі способи отримання потрібних нам кораблів.

Корвет проєкту 58250 розроблявся з 2005 року, закладено його було ще до подій в Криму. Проте через брак фінансового ресурсу належної уваги йому не приділялося.

Варто зважати й на те, що українські суднобудівні заводи повинні мати технології, що відповідають стандартам НАТО. А завдяки корвету типу ADA ми матимемо доступ до таких технологій. Справа у тім, що будівництво корветів типу ADA розпочнеться на турецькій верфі, після чого його добудовуватимуть на нашій, в Україні.

У 2021 році очікуємо закупівлю турецьких безпілотних авіаційних комплексів типу Bayraktar для потреб ВМС

Також у 2021 році очікуємо закупівлю турецьких безпілотних авіаційних комплексів типу Bayraktar для потреб Військово-морських сил. Для застосування у Чорноморській та Азовській операційній зоні Bayraktar матимуть покращені тактико-технічні характеристики, наприклад, збільшену дальність польоту. Задіємо їх для висвітлення надводної обстановки, забезпечення дій сил як на березі, так і на морі.

– Деякі ЗМІ повідомили, ніби восьмого малого броньованого артилерійського катера й третього катера «Кентавр» поки що не слід очікувати, «Кузня на Рибальському», мовляв, призупинила їх будівництво. Це відповідає дійсності?

Через карантинні обмеження, пов’язані з COVID-19, темпи виробництва знизилися, але офіційного повідомлення про відмову заводу ВМС не отримували

– Через карантинні обмеження, пов’язані з COVID-19, темпи виробництва знизилися, але офіційного повідомлення про відмову заводу Військово-морські сили не отримували.

Нині «Кузня на Рибальському» проводить випробування спеціалізованого корабля, що отримав назву «Сімферополь» (середній розвідувальний корабель проєкту «Лагуна» – ред.) на честь свого попередника, виведеного зі складу ВМС у 2012-му у зв’язку із завершенням терміну експлуатації. Потім, за наявною інформацією, «Кузня на Рибальському» продовжить випробування десантно-штурмових катерів тут, в Одесі.

Про розбудову інфраструктури

– Розкажіть про військово-морські бази, що створюються в Бердянську та Очакові. Вони ще у планах на папері? Чи розпочались конкретні дії щодо їхнього розгортання?

– 2020 рік дійсно приніс певний прорив щодо флотської інфраструктури.

2020 рік приніс певний прорив щодо флотської інфраструктури

По-перше, за підтримки керівництва держави ми від інших державних структур отримали гідротехнічні споруди та землю на узбережжі для будівництва військово-морських баз поблизу Очакова і у Бердянську. Таке вперше – раніше мали тільки те, що залишилось у спадок від розподілу Чорноморського флоту в 1990-х роках.

В районі Очакова буде головна база

Перший крок, що пов'язаний з передачею земельних ділянок й гідротехнічних споруд Міністерству оборони, найбільш складний та тривалий. Його вже зроблено, рухаємось далі. Поки можу сказати, що в районі Очакова буде головна база. У Бердянську на Азовському морі вже проведено деякі роботи з розчищення й підготовки території під будівництво.

Завдяки кредиту від Великої Британії, про який домовилися керівники наших двох держав, можна буде, зокрема, розвивати берегову інфраструктуру майбутньої бази «Схід» та головної бази. Заступник міністра оборони України Ігор Халімон під час нещодавньої робочої поїздки до Великої Британії обговорював подальшу роботу стосовно цього серйозного інфраструктурного проєкту.

Друге, що стосується розбудови інфраструктури. Ми відтепер маємо причал в морському порту «Південний» (за 50 кілометрів від Одеси – ред.). Знову-таки, в цьому порту від часів його заснування військових взагалі ніколи не було. Співпрацю із адміністрацією як порту, та і розташованого неподалік Одеського припортового заводу налагоджено, взаєморозуміння досягнуто. Для нас це стане можливістю розмістити в порту «Південний» дивізіон патрульних катерів типу «Айленд».

Перемогою стало отримання першого за історію існування наших ВМС нового плавучого причалу

Іще невеликою, але все ж таки перемогою стало отримання першого за історію існування наших ВМС нового плавучого причалу. Його було збудовано на замовлення Міністерства оборони.

Споруда із надміцного бетону на воді має 57 метрів завдовжки й розміститься також в порту «Південний», що дозволить збільшити кількість кораблів, які зможуть там базуватися. Розраховуємо на іще один такий причал у 2021 році. Таким чином повністю вдасться забезпечити стоянку майбутнього дивізіону.

– Скільки коштує такий причал?

– 23 мільйони гривень.

Про особовий склад

– Корабель без екіпажу – хіба що дороге залізо. Яким чином формується резерв військових моряків, які невдовзі служитимуть на згаданих вами катерах й кораблях у майбутньому?

Кадрові питання вирішуємо кількома способами

– Дійсно, якщо корабель реально побудувати за кілька років, то підготовка командира корабля триває не менше десяти. У випадку зі, скажімо, катерами «Айленд» – 5–7 років. Кадрові питання вирішуємо кількома способами. Досвідчених моряків з кораблів і суден забезпечення, що виводяться зі складу ВМС, перенаправлятимемо на нові кораблі й катери, що надходять.

Ну й треба враховувати, що з 2014 року ми відновили повноцінну систему морської військової освіти. Маємо весь ланцюжок підготовки: Військово-морський ліцей, куди приходять підлітками; відділення коледжу технічного флоту, де готують старшин; 198-й навчальний центр ВМС; Інститут Військово-морських сил Одеської морської академії, звідки випускають офіцерів. В усіх цих закладах поступово, крок за кроком, готується корабельно-катерний склад.

Вже 200 військовослужбовців ВМС пройшли підготовку за програмою ORBITAL

Також у році, що минув, Велика Британія не тільки продовжила військово-тренувальну місію ORBITAL в Україні, а й розширила її для ВМС ЗСУ.

Якщо раніше (від 2015 року) вишкіл британських інструкторів стосувався виключно сухопутної компоненти, тепер фокус додатково направлений на наш корабельно-катерний склад, вже 200 військовослужбовців ВМС пройшли підготовку за програмою ORBITAL.

– Чого передусім бажаєте підлеглим в зимові свята?

ВМС були, є, будуть на захисті національних інтересів нашої держави

– Перш за все миру, життя, здоров’я. Відчуття захищеності й впевненості в завтрашньому дні. Всіх українців хочу запевнити: Військово-морські сили як складова Збройних сил були, є, будуть на захисті національних інтересів нашої держави.

Слава Україні!

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