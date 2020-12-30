Міноборони замовило «Нептун» у рамках держоборонзамовлення 2020 року – Таран

Міністерство оборони України уклало контракт із державним Київським конструкторським бюро «Луч» про постачання берегового ракетного комплексу «Нептун» до Збройних сил України, повідомила пресслужба МОУ.

«Оборонне відомство провело значну роботу, щоб дану угоду було реалізовано саме в рамках державного оборонного замовлення поточного 2020 року», – заявив міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, важливо було забезпечити партнерів необхідним обсягом фінансування саме на цьому етапі, щоб якнайшвидше дати їм можливість налагодити серійне виробництво унікального вітчизняного озброєння.

У МОУ заявили, що вже наступного року до ЗСУ мають надійти основні складові частини дивізійного комплекту берегового ракетного комплексу «Нептун».

«Ще раз хочу наголосити, що рішенням про закупівлю комплексу у межах фінансових можливостей поточного року Міністерство оборони демонструє свою беззаперечну зацікавленість мати «Нептун» якомога швидше у бойовому порядку українського війська. Для нас очевидно, що цей комплекс стане потужним інструментом стримування збройної агресії противника на морі», – сказав Таран.

За даними міністерства, Збройні сили України мають отримати уніфіковані пускові установки, транспортні та транспортно-заряджаючі машини, а також рухомий командний пункт, де зосереджується вся інформація, необхідна для роботи комплексу.

23 серпня цього року міністр оборони підписав наказ про взяття берегового ракетного комплексу РК-360 МЦ «Нептун» на озброєння Збройних сил України.

За словами оглядачів, це не означає, що в 2021 році техніка стане реальною загрозою для російських кораблів. «Навіть якщо його включать в ДОЗ цього року, то на виробництво треба не менше від року. Між тим, щоб сформувати комплекс і він набув спроможностей, мине ще, напевно, з рік. Тому наявність комплексу, навченого, підготовленого розрахунку, розуміння тактики застосування, плюс наявність боєкомплекту – це все десь два-три роки мінімум при найкращих розкладах», – пояснив спецпроєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» голова правління «Українського мілітарного центру» Тарас Чмут.

Береговий мобільний ракетний комплекс 360МЦ«Нептун» з однойменними протикорабельними ракетами призначений для контролю територіальних вод, захисту військово-морських баз тощо.

У червні цього року на полігоні в Одеській області завершилися випробування ракет «Нептун». Військові тоді назвали їх успішними.