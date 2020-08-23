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23 серпня 2020, Київ 16:25
Новини | Політика

Береговий ракетний комплекс «Нептун» взяли на озброєння ЗСУ – Міноборони

Під час випробування новітнього українського комплексу крилатих ракет «Нептун» на Одещині, 5 квітня 2019 року

Наказом Міністерства оборони України на озброєння Збройних сил України прийнято береговий ракетний комплекс 360МЦ «Нептун». Відповідний наказ 23 серпня підписав міністр оборони України Андрій Таран.

«Документом визначено основні тактико-технічні характеристики берегового ракетного комплексу 360МЦ, технічні умови та загальні вимоги до комплексу», – йдеться в повідомленні на сайті Міноборони.

Береговий мобільний ракетний комплекс 360МЦ «Нептун» з однойменними протикорабельними ракетами призначений для контролю територіальних вод, захисту військово-морських баз тощо.

У червні цього року на полігоні в Одеській області завершилися випробування ракет «Нептун». Військові тоді назвали їх успішними.

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