Береговий ракетний комплекс «Нептун» взяли на озброєння ЗСУ – Міноборони

Наказом Міністерства оборони України на озброєння Збройних сил України прийнято береговий ракетний комплекс 360МЦ «Нептун». Відповідний наказ 23 серпня підписав міністр оборони України Андрій Таран.

«Документом визначено основні тактико-технічні характеристики берегового ракетного комплексу 360МЦ, технічні умови та загальні вимоги до комплексу», – йдеться в повідомленні на сайті Міноборони.

Береговий мобільний ракетний комплекс 360МЦ «Нептун» з однойменними протикорабельними ракетами призначений для контролю територіальних вод, захисту військово-морських баз тощо.

У червні цього року на полігоні в Одеській області завершилися випробування ракет «Нептун». Військові тоді назвали їх успішними.