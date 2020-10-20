Міноборони хоче закупити комплекс «Нептун» ще цього року

Міністерство оборони України ухвалило рішення про закупівлю комплексу «Нептун» та іншого ракетного обладнання 2020 року, попри те, що спланованим фінансовим ресурсом на цей рік кошти на такі закупівлі передбачені не були, повідомляє пресслужба МОУ.

Як йдеться в повідомленні, з цією метою буде здійснений перерозподіл коштів у межах державного оборонного замовлення.

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що ще 23 серпня підписав наказ про взяття берегового ракетного комплексу 360МЦ «Нептун» на озброєння Збройних сил України. А рішенням про закупівлю комплексу в межах фінансових можливостей поточного року Міністерство оборони «демонструє свою беззаперечну зацікавленість» мати «Нептун» у бойовому порядку ЗСУ якомога швидше, додали в МОУ.

«Мали відбутися всі передбачені процедури. Тепер комплекс може замовлятись і закуповуватись як серійний зразок. Найближчим часом сформуємо офіційне замовлення, завдання щодо кількості й термінів їх постачання. Необхідні кошти для закупівлі – у наявності», – заявив Андрій Таран.

«Нептун» добре продемонстрував свої бойові можливості під час державних випробувань. Він стане потужним інструментом стримування агресивних дій противника на морі. Дивізіони, озброєні цим комплексом, буде розміщено у південних областях України, які мають вихід до узбережжя Чорного й Азовського морів», – додав міністр.

Наступним етапом, на за словами Тарана, має стати робота над створенням корабельного варіанту комплексу «Нептун». Ті ж ракетні катери, що проєктуються сьогодні для потреб ВМС України, вже мають бути адаптованими для використання протикорабельної ракети, що входить до складу «Нептуна», наголосили у МОУ.

У Міноборони у серпні повідомляли, що ЗСУ взяли на озброєння береговий ракетний комплекс «Нептун».