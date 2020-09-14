Велика Британія готова будувати ракетні катери для України

Україні знову пропонують закордонні військові катери. Цього разу не американці, а британці. Там готові виділити кредит для будівництва суден із протикорабельними ракетами – за роки розробок свій аналог в Україні так і не створили. Що пропонують у Великій Британії, які завдання в ракетних катерів у Військово-морських силах та чи готова Україна прийняти пропозицію?

На початку вересня українські ВМС отримали сьомий артилерійський катер «Гюрза-М». Зараз вони – основа майбутнього москітного флоту. Втім, ці катери виконують завдання у прибережній зоні – наприклад, охорону портів і підтримку десанту. Виходити у відкрите море можуть лічені кораблі і катери Військово-морських сил. Ще складніше – дати відсіч кораблям супротивника. Навіть для флагмана українських ВМС «Гетьмана Сагайдачного», каже керівник програм безпеки Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук:

«Це прикордонний сторожовий корабель проєкту 1135П. Тобто буква «П» свідчить про те, що це прикордонний варіант. Він не має ракетного озброєння і протистояти великим морським цілям, великому супротивнику він просто не зможе».

Спроби створити український ракетний катер

Саме тому отримати протикорабельні ракети – це пріоритет для ВМС. «Донбас Реалії» вже розповідали про наземний комплекс «Нептун», який взяли на озброєння цього серпня, але ракети мають бути не лише на березі, але й у повітрі, і в морі – на катерах. Для останніх завдання вже визначені, розповідає колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко.

Для того, щоб стримати можливу агресію, необхідно сконцентрувати в центральній частині Чорного моря близько 100 протикорабельних ракет

«Його завдання – здійснювати заходи зі знищення надводних кораблів противника в районі вогневих позицій між Одесою і Севастополем – це, приблизно, 70-100 морських миль. Половина може бути застосована з берега, а решта – з морського напрямку. Для того, щоб стримати можливу агресію, необхідно сконцентрувати в центральній частині Чорного моря близько 100 протикорабельних ракет», – пояснює Риженко.

В Україні намагаються створити свій ракетний катер. Спочатку на базі проєкту «Лань» – кілька таких ще у 2012-му побудували для В’єтнаму. У 2018-му з’явився проєкт «Веспа», але терміни постійно змінювалися, бо ВМС не влаштовували обіцяні характеристики. Врешті, в металі жодного катера так і не побудували, але українським морякам продовжують пропонувати будівництво катера на базі інших проєктів.

«Це проєкти українські, які базуються на нашому рівні технологій, стандартів, в якійсь мірі озброєння і оснащення, – каже голова правління «Українського мілітарного центру» Тарас Чмут, – вони не реалізовані і не серійні. На папері це може бути дуже гарний катер, а по факту він не видає тих чи інших очікуваних ТТХ (тактико-технічних характеристик – ред.), «тому що...» – і там багато різних причин. Але це вже не виправити на катері, який стоїть на воді».

Пропозиція від Великої Британії

Допомогти із ракетними катерами Україні готові з-за кордону. Але не в США, які передали «Айленди» і готують угоду зі швидкісними Mark VI, а у Великій Британії. Там готові виділити кредит на 1,2 мільярда фунтів стерлінгів на будівництво британських катерів для українських ВМС. Андрій Риженко ще нещодавно був безпосереднім учасником двостороннього діалогу:

«Конкретний проєкт я вам казати не буду, але параметри оперативно-тактичні – вони знаходяться в цій площині катерів Super Vita – це один із останніх британських проєктів, що розроблявся. Катер близько 450 тонн зі швидкістю ходу 35-40 вузлів, який буде здатний самостійно здійснювати пошук надводної цілі і мати на борту до 8 протикорабельних ракет і системи для самозахисту».

Катери Super Vita з 2005 року діють в складі грецького флоту – тобто відповідають стандартам НАТО. Але чи не втратить від такого контракту українська «оборонка»? Таке запитання поставили представники Defense Express віцепрем’єр-міністру – міністру з питань стратегічних галузей промисловості України Олегу Уруському.

«Мова саме йде про те, що виробництво цих катерів повинно максимально бути перенесено на територію України. На наші заводи. І передача технологій. Наскільки я розумію з попередніх розмов, це тільки початок дискусії цієї з нашими партнерами потенційними, бо ніяких рішень ще не ухвалено, але на самому початку ми закладаємо, що і передача технологій, і виробництво повинно здійснюватися в нас, в Україні», – зазначив Олег Уруський.

За такою схемою, до прикладу, будуватимуть французькі катери для прикордонників – з 20 одиниць 5 повністю зберуть в Україні. Як кажуть експерти, британці теж не проти локалізації: перші корпуси зібрати у себе та навчити персонал, а далі перенести виробництво на українські підприємства.

Чи погодиться Україна на британські катери?

Переговори тривають щонайменше пів року, але, як стверджує українське видання «Думська», на ВМС тиснуть зверху, аби там відмовилися від пропозиції і далі намагалися створити свій ракетний катер. У Військово-морських силах це спростовують.

«Існує страх ухвалити рішення. Посадові особи Генерального штабу, Міністерства оборони – вони всіляко самоусуваються від того, щоб ухвалити рішення: чи так, чи ні. Така організаційна культура в нас в армії. Всі відписуються, перекладають відповідальність на когось, боячись наслідків, боячись помилитися. Боячись того, що прийде новий керівник і скаже: це було помилкове рішення. І потім нести, в тому числі, кримінальну відповідальність», – каже Тарас Чмут.

У відповідь на запит проєкту «Донбас Реалії» у командуванні про можливий контракт і ракетний потенціал ВМС на морі відповіли так:

«Відповідні перемовини з британською стороною тривають. Остаточне рішення не ухвалене, офіційної інформації до командування ВМС не надходило. Командування ВМС України завжди відкрите для партнерства з представниками інших держав та міжнародних організацій, які готові допомогти у досягненні цілей, які стоять перед національним флотом.

До 2025 року планується здійснити будівництво чотирьох ракетних катерів та одного корвету і провести модернізацію фрегата «Гетьман Сагайдачний»

До 2025 року планується здійснити будівництво чотирьох ракетних катерів та одного корвету і провести модернізацію фрегата «Гетьман Сагайдачний». В подальшій перспективі, до 2035 року планується довести кількість ракетних катерів в складі національного флоту до шести одиниць, корветів до чотирьох та мати обладнаний крилатими ракетами фрегат «Гетьман Сагайдачний».

Корвет для українських ВМС

Про будівництво корветів для ВМС, спроєктованих за стандартами НАТО, рік тому президенту України розповідав тодішній очільник Міноборони України Степан Полторак. Це робили поруч зі списаним крейсером в Миколаєві. Будівництво планували, в тому числі, за кошти від ще непроданого радянського корабля. З того часу змінилося два міністри оборони, а від планів не відмовилися.

Корвет проєкту 58250 «Володимир Великий» – український довгобуд. Його заклали ще у 2009-му, а у 2014-му зупинили фінансування і не відновили досі. У Міноборони кажуть, що корпус готовий на 80%, а сам корвет – на третину. Обладнання за кордоном частково закуплене. Корабель у такому стані експерти називають «валізою без ручки».

«Змінилися системи озброєння, змінилися системи зв’язку. Усе це швидко змінюється. Проєкт потрібно реалізовувати протягом п’яти років. Якщо цього не сталося – можна вважати, що «Володимира Великого» у тому вигляді, в якому він задумувався у 2007 році, ми ніколи не побачимо», – каже Павло Лакійчук.

У неефективності добудовування корвету впевнений і Андрій Риженко. Каже: необхідно правильно розподілити кошти.

«Перший корвет буде коштувати близько 400 мільйонів доларів. Перший корабель серії. Наступні будуть коштувати менше. Можливо. Вартість корвета – вона дорівнює вартості 6–7 катерів, хоча зброя на одному катері і на одному корветі знаходиться практично одна і та ж. Тобто за одну і ту ж суму ми можемо мати набагато більший бойовий потенціал», – каже військовий моряк.

В Україні обирають між тим, щоб побудувати своє, але колись потім або мати сучасний флот у найближчому майбутньому. Досвід отримання іноземних катерів вже є. Щоправда, із рішенням тягнули так довго, що від пропозиції зі США до появи «Айлендів» в Україні минуло 5 років.

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