У шосту річницю Мінських угод США закликали Росію припинити агресію проти України

Посольство США в Україні закликало Росію у шосту річницю узгодження комплексу заходів із виконання Мінського протоколу повністю дотримуватися своїх домовленостей, вивести свої сили і зброю та припинити агресію.

«Шість років тому було узгоджено комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу. Ми продовжуємо закликати Росію повністю дотримуватись своїх домовленостей, вивести свої сили та зброю та припинити агресію», – йдеться в повідомленні посольства у фейсбуці.

12 лютого 2015 року на зустрічі в Мінську лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі «нормандської четвірки» узгодили комплекс заходів щодо виконання Мінських угод. Його 13 пунктів передбачають покрокове припинення збройного конфлікту і повернення окремих районів Донецької і Луганської областей під контроль України. Наразі більше немає подібних всеохопних документів щодо врегулювання на Донбасі. Саме від Мінських угод відштовхуються усі переговори щодо припинення російської агресії проти України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».