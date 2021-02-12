На Донбасі поранений військовий, бойовики сім разів порушили режим тиші – ООС

Один український військовий поранений на Донбасі 12 лютого, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Поблизу Павлополя внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога», – розповіли в ООС.

За даними штабу, контрольовані Росією сили сім разів порушили режим тиші на Донбасі.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 12 лютого.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.