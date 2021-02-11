Вшанування загиблих, нагороди військовим і значок Зеленському – в ОПУ розповіли, як президент з’їздив на Донбас

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Донецької області вшанував пам’ять українських військових, які загинули в боях за Авдіївку. Як повідомляє у четвер пресслужба Офісу президента, Зеленський поклонився перед монументом і поклав квіти загиблим воїнам.

«Сьогодні минає рівно 200 днів, як ми домовилися про режим всеохопного припинення вогню. І всі ми бачимо, що кількість обстрілів останнім часом з боку бойовиків збільшилася. Однак як би скептично хтось не ставився до слова «перемир’я», режим припинення вогню потрібен і є досягненням. Це врятувало реальні життя наших військових і цивільних», – зазначив президент, який разом з послами іноземних держав вшанував пам’ять полеглих за Авдіївку.

Зеленський зазначив, що в останні тижні кількість обстрілів дещо збільшилася, що, на його думку, пов’язано «зі спробами тиснути на українську сторону в переговорах Тристоронньої контактної групи».

Повідомляється також, що сьогодні Зеленському військові 503-го окремого батальйону морської піхоти на передовій подарували пам’ятний значок – коїн. Зеленський, у свою чергу, вручив військовим державні нагороди, додали в ОПУ.

Президент України Володимир Зеленський 11 лютого прибув із робочою поїздкою до Донецької області. З ним на Донбас вирушили і посли країн «Групи семи».

За повідомленням штабу ООС, 11 лютого бойовики упродовж дня двічі відкривали вогонь на Донбасі, загинув військовий.