В ОПУ назвали ім’я загиблого від кулі снайпера військового, Зеленський висловив співчуття

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через смерть українського військовослужбовця, який загинув від кулі снайпера сьогодні поблизу смт Зайцеве на Донеччині.

«Сьогодні, перебуваючи на передовій, отримав невтішні новини. Україна втратила ще одного захисника. Попри домовленості про режим всеосяжного припинення вогню, ворог продовжує підступні дії. Українська армія вже довела, що даватиме гідну відсіч і відстоюватиме нашу незалежність», – сказав Зеленський.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

В ОПУ зазначили, що загиблим вранці 11 лютого від обстрілу снайпером позиції українських військових у районі Зайцева є боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади 36-річний Олександр Глушко. Його евакуювали в лікарню Бахмута, але врятувати життя військового не вдалося.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.