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12 лютого 2021, Київ 17:41
Новини | Події

Бойовика угруповання «Восток» засудили до 10 років ув’язнення – СБУ

СБУ вважає, що бойовик переховується від правосуддя на непідконтрольній українській владі території Донецької області

Бойовика угруповання «Восток» заочно засудили до 10 років ув’язнення, повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, уродженець селища Очеретне на Донеччині в травні 2014 року приєднався до угруповання бойовиків «Восток». У складі незаконного збройного формування він брав участь у бойових діях проти українських військових та правоохоронців у районі Донецького аеропорту, Савур-Могили, Ясинівки, Пантелеймонівки, Бетманового, Пісків та Авдіївки.

СБУ вважає, що бойовик переховується від правосуддя на непідконтрольній українській владі території Донецької області. Його оголосили в розшук за злочин, передбачений частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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