Бойовика угруповання «Восток» засудили до 10 років ув’язнення – СБУ

Бойовика угруповання «Восток» заочно засудили до 10 років ув’язнення, повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, уродженець селища Очеретне на Донеччині в травні 2014 року приєднався до угруповання бойовиків «Восток». У складі незаконного збройного формування він брав участь у бойових діях проти українських військових та правоохоронців у районі Донецького аеропорту, Савур-Могили, Ясинівки, Пантелеймонівки, Бетманового, Пісків та Авдіївки.

СБУ вважає, що бойовик переховується від правосуддя на непідконтрольній українській владі території Донецької області. Його оголосили в розшук за злочин, передбачений частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.