СБУ заявляє про виявлення на Київщині осередку «Ісламської держави»

Служба безпеки України повідомила про виявлення на Київщині осередку міжнародного екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Зазначається, що лідером осередку є «бойовик, що перебуває у розшуку в одній з країн Східної Європи за участь у бойових діях у Сирії». Він прибув в Україну за підробленими документами у 2019 році.

У СБУ інформують, що всі учасники осередку є іноземцями.

«Оперативники спецслужби встановили, що учасники осередку підробляли паспорти громадян України та РФ і здійснювали легалізацію на території нашої країни вихідців з країн Близького Сходу та Центральної Азії. За версією слідства, частина з них є діючими бойовиками «ІД». За задумом лідерів міжнародної терористичної організації, вони мали «відсидітись» в Україні після скоєних злочинів. Фігуранти також поширювали літературу екстремістського характеру серед потенційних прихильників», – мовиться у повідомленні.

В рамках розслідування правоохоронці провели дев’ять обшуків за адресами тимчасового проживання та переховування фігурантів справи.

У них вилучили, зокрема: вибухонебезпечну речовину із вмістом тротилу, гранату Ф-1, вісім гранатометних пострілів, іноземну валюту, банківські картки, чернетки із записами фінансових переказів до Сирії.

У фігурантів також виявили символіку «ІД» та «релігійно-екстремістську літературу» автора, причетного до вербування бойовиків.

«До матеріалів кримінального провадження слідством також долучено задокументоване листування учасників осередку із бойовиками «ІД» за кордоном. У ній зловмисники обговорювали повернення у Сирію для участі у бойових діях», – заявили у СБУ.

Розслідування проводили у рамках кримінального провадження за частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.