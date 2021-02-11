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11 лютого 2021, Київ 12:44
Новини | Події

СБУ заявляє про виявлення на Київщині осередку «Ісламської держави»

В рамках розслідування правоохоронці провели дев’ять обшуків за адресами тимчасового проживання та переховування фігурантів справи.

Служба безпеки України повідомила про виявлення на Київщині осередку міжнародного екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Зазначається, що лідером осередку є «бойовик, що перебуває у розшуку в одній з країн Східної Європи за участь у бойових діях у Сирії». Він прибув в Україну за підробленими документами у 2019 році.

У СБУ інформують, що всі учасники осередку є іноземцями.

«Оперативники спецслужби встановили, що учасники осередку підробляли паспорти громадян України та РФ і здійснювали легалізацію на території нашої країни вихідців з країн Близького Сходу та Центральної Азії. За версією слідства, частина з них є діючими бойовиками «ІД». За задумом лідерів міжнародної терористичної організації, вони мали «відсидітись» в Україні після скоєних злочинів. Фігуранти також поширювали літературу екстремістського характеру серед потенційних прихильників», – мовиться у повідомленні.

В рамках розслідування правоохоронці провели дев’ять обшуків за адресами тимчасового проживання та переховування фігурантів справи.

У них вилучили, зокрема: вибухонебезпечну речовину із вмістом тротилу, гранату Ф-1, вісім гранатометних пострілів, іноземну валюту, банківські картки, чернетки із записами фінансових переказів до Сирії.

У СБУ інформують, що всі учасники осередку є іноземцями
У СБУ інформують, що всі учасники осередку є іноземцями

У фігурантів також виявили символіку «ІД» та «релігійно-екстремістську літературу» автора, причетного до вербування бойовиків.

«До матеріалів кримінального провадження слідством також долучено задокументоване листування учасників осередку із бойовиками «ІД» за кордоном. У ній зловмисники обговорювали повернення у Сирію для участі у бойових діях», – заявили у СБУ.

Розслідування проводили у рамках кримінального провадження за частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

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