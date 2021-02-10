В СБУ розслідують незаконну купівлю вугілля в ОРЛО, але не уточнюють, чи стосується справа Козака

Служба безпеки України повідомила, що розслідує справу про незаконне придбання вугілля, видобутого на окупованих територіях Луганщини, і подальший продаж його в Росію.

Так СБУ відповіла на запит Радіо Свобода щодо того, чи відповідає дійсності інформація ЗМІ про те, що підставою для запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака стало розслідування щодо схем із поставками вугілля з окупованих територій, які сприяють фінансуванню тероризму.

«Головне слідче управління здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо протиправного придбання кам’яного вугілля, видобутого на окупованих територіях Луганської області, яке в подальшому реалізовується на адреси енергокеруючих компаній Росії», – йдеться у відповіді СБУ.

Ці дії, за даними спецслужби, містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 258-5 Кримінального кодексу: фінансування тероризму, що караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Водночас, в СБУ не уточнили, чи пов'язане це розслідування з діяльністю Тараса Козака. Не відповіли у СБУ і на запитання Радіо Свобода про те, коли було відкрите відповідне провадження, якими є проміжні дані досудового розслідування, коли справу передадуть до суду.

У відомстві пояснили, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмого дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, який вони визнають можливим. «Запитувана інформація не підлягає розголошенню», – заявили в СБУ.

Не отримала редакція відповіді, чи ведуться щодо Тараса Козака ще якісь провадження, окрім цього.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Верховний суд отримав два позови із вимогою скасувати санкції проти каналів Козака.

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова, робота над цим рішенням почалася ще влітку 2020 року, і готували його «дуже ретельно». Він запевнив, що є достатньо доказів, і скасувати санкції буде надзвичайно складно.

Тарас Козак називає звинувачення брехнею і відкидає їх.

Рішення щодо санкцій підтримала низка західних союзників України, але були й застереження з-за кордону щодо необхідності дотримання права на висловлювання, і критика з боку кількох міжнародних журналістських організацій, а також із боку Росії.

Київ відповідає, що згадані канали були інструментами пропаганди, а не засобами інформації.