Україна вітає заборону Латвією російського телеканалу – МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав заборону Латвією телеканалу «Росія-РТР» через, як заявила влада цієї країни, – розпалювання ненависті, підбурювання до насильства та провокацію воєнного конфлікту.

«Правильний, виважений крок. Я особливо вдячний латвійським партнерам за те, що однією з причин рішення стала мова ненависті щодо України», – написав Кулеба у фейсбуці.

Раніше сьогодні стало відомо, що у Латвії на рік заборонили ретрансляцію телеканалу «Росія-РТР». Заборона набере чинності 15 лютого, таким чином, кабельні оператори матимуть тиждень на те, щоб вилучити канал зі своїх пакетів. Востаннє ретрансляцію «Росія РТР» у Латвії забороняли на три місяці – у 2019 році.

Національна рада електронних ЗМІ (NEPLP) Латвії, пояснюючи сьогоднішнє рішення, заявила, що «Росія-РТР», яка вважається головним телевізійним каналом пропаганди Кремля, перетнула всі кордони».

Як зазначається, одне з порушень виявили у програмі «60 хвилин», яка вийшла в ефір 10 липня 2020 року.

«Під час шоу учасники дискусії та ведуча шоу Ольга Скабєєва називає Україну терористичною країною, а її колишнього президента Петра Порошенка – терористом. Оцінюючи опис програми в цілому, можна зробити висновок, що вона зневажливо ставиться до українського народу. З огляду на те, що жоден із названих суб’єктів не був офіційно визнаний терористом, а також зневажливе ставлення ведучої та учасників до українців, шоу демонструє ознаки розпалювання ненависті», – повідомив регулятор.

Ще одне порушення, яке стосувалося України, виявили у програмі «Недільний вечір із Володимиром Соловйовим» від 6 грудня 2020 року. Як повідомляє регулятор, під час ефіру звучали заклики до війни та висловлювалася думка, що «було б краще, якби Радянський Союз був збережений». Окрім того, Соловйов неодноразово висловлювався «дуже агресивними, ворожими, образливими та грубими словами на адресу гостей програми, які представляли українську сторону та українців».

«Прозвучала фраза: «Ви [українці], ви нацистська мерзота. Захід ніколи не буде запроваджувати санкції проти вас [України], але я сподіваюся, що ми [Росія] запровадимо санкції проти вас, і тоді ви насправді затремтите», – мовиться у повідомленні NEPLP.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK, формальним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Верховний суд отримав позов із вимогою скасувати санкції проти каналів Козака.