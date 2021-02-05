Цивільна дружина Козака, яку він не декларує, купила квартиру в Москві вартістю 13 мільйонів доларів – «Схеми»

Цивільна дружина народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Тараса Козака Наталія Лавренюк, яку він не вказує в декларації, володіє квартирою на 657 квадратних метрів у центрі Москви, в одному з найдорожчих житлових комплексів російської столиці Knightsbridge Privat Park. На момент набуття у власність ринкова вартість цього житла становила 13 мільйонів доларів (або близько 350 мільйонів гривень). Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Відповідно до офіційного витягу із реєстру речових прав Російської Федерації, Наталія Лавренюк стала власницею квартири у Knightsbridge Privat Park (Москва, вулиця Єфремова, 19) у березні 2020 року.

Житло розташоване на першому поверсі одного із будинків комплексу і має так званий антресольний поверх, тобто два рівні.

«Квартири такої площі у комплексі, як про це ідеться в офіційній презентації Knightsbridge Privat Park, – це «респектабельні дворівневі квартири з власними прибудинковими ділянками землі – вкрай рідкісний для Москви тип пропозицій». Також у Knightsbridge Privat Park Наталія Лавренюк володіє чотирма паркомісцями та кількома підвальними приміщеннями», – повідомляють журналісти.

На час набуття у власність Наталією Лавренюк квартири за один «квадрат» у цьому комплексі на вторинному ринку в середньому просили майже півтора мільйона рублів – тобто трохи менше ніж 20 тисяч доларів. Таким чином, вартість її квартири на 657 квадратних метрів складала близько 13 мільйонів доларів.

«Ця сума вища від тієї, яку виділили у 2019 році з Дорожного фонду, щоб протягом року ремонтувати дороги у Закарпатській області, і більш ніж удвічі перевищує ту, за яку продали стадіон «Чорноморець» в Одесі навесні 2020 року», – мовиться в розслідуванні.

Knightsbridge Privat Park складається із чотирьох семиповерхових будинків в англійському неокласичному стилі із закритим парком площею два гектари. Будинки названі на честь англійських династій – Тюдори, Віндзори, Ланкастери, Стюарти. В офіційному буклеті повідомляється, що дизайном займалися відомі дизайнери, серед яких компанія племінника королеви Британії – Девіда Лінлі.

Комплекс також відомий високою вартістю житла і тим, що у ньому мешкає російська владна еліта. Журналісти-розслідувачі знаходили там помешкання керівника «Пошти Росії» Миколи Подгузова (386 кв.м.) іа сестри глави уряду Російської Федерації Михайла Мішустіна (170 кв.м.). Але площа квартири цивільної дружини народного депутата Тараса Козака значно перевищує розміри помешкань російських чиновників у цьому комплексі.

«Попри введення Україною персональних санкцій проти соратника Медведчука Тараса Козака, вони наразі, схоже, жодним чином не торкаються значної частини його активів і майна, хоча входять до сфери його впливу. Бо юридично компанії та нерухомість оформлені на його цивільну дружину, яку він роками не вносить до своєї декларації про майно і доходи, хоча цього вимагає закон», – мовиться у розслідуванні.

«Схеми» окремо звернулись до РНБО із запитанням, чи планує влада виявляти усе майно та бізнес, пов’язані з Тарасом Козаком, щоби поширити санкції і на них. Відповіді до ефіру редакція не отримала.

«Утім, ані українські, ані навіть західні санкції не можуть дістатись майна родини Тараса Козака у Росії. Можливо, саме тому розкішні апартаменти у центрі міста придбані не в лондонському, а в московському Knightsbridge. Тут ці інвестиції на мільйони доларів незрозумілого походження – у відносній безпеці», – підкреслюють журналісти.

Екскоординатор санкційної політики Держдепартаменту США Деніел Фрід пояснює: «Росія, звісно, не визнає санкції США або ЄС. Якщо український олігарх має активи в Росії, вони будуть у безпеці від західних санкцій. Але вони не будуть у безпеці від Путіна. Вони завжди будуть вразливі перед Путіним. Вони не будуть у безпеці, їхня власність насправді не буде їхньою. Це буде їхня власність, але лише доти, доки Путін це дозволить».

Восени 2019 року «Схеми» встановили, що народний депутат від ОПЗЖ Тарас Козак має цивільну дружину Наталію Лавренюк. Вони разом подорожують, відвідують свята, ділять спільний побут і мають спільну дитину.

При цьому Тарас Козак не декларує Лавренюк і відомості про її майно і доходи.

Наталія Лавренюк має спільний нафтовий бізнес у Росії з подружжям Оксани Марченко і Віктора Медведчука і численне майно в Україні.

Журналісти звернулися за коментарями до народного депутата та Наталії Лавренюк, але відповідей поки що не отримали. Також «Схеми» письмово запитали у Тараса Козака, чому депутат не вносить Лавренюк у свою декларацію, а разом з нею і все оформлене на неї майно, і чи не було це способом приховати ці статки не лише від антикорупційних органів, але і убезпечити від санкцій. Редакція чекає на відповідь.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Верховний суд отримав позов із вимогою скасувати санкції проти каналів Козака.